В КНУ разразился скандал из-за нехватки мест в хранилище во время воздушной тревоги. / © КНУ імені Тараса Шевченка

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Студенты экономического факультета КНУ имени Шевченко жалуются, что их якобы не пустили в укрытие во время воздушной тревоги в Киеве.

Об этом стало известно из соцсетей.

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Студенты утверждают, что укрытие было переполнено. Вместо этого им предложили идти около 10 минут до укрытия в метро.

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«На этой неделе экономический факультет КНУ вывели на очное обучение, с посылом, что на очное обучение эффективнее. Что у нас есть: из 8 пар за 2 дня было проведено 2,5. Вчера на лекцию приехало 30% потока, на семинаре было 4 человека из группы (он у нас прошел в укрытии). Сегодня объявили тревогу во время лекции, которую в укрытии провести невозможно. Более того, оказалось, что укрытие не рассчитано на такое количество студентов и студентов выгоняли на улицу, ведь метро это тоже укрытие (до него 10 мин пешком)», — пожаловалась студентка Диана Соловей.

В Сети также опубликовали видео, на котором видна толпа студентов возле переполненного укрытия.

Дата публикации 20:49, 22.09.26 Количество просмотров 19 Студенты КНУ Шевченко не смогли попасть в укрытие во время воздушной тревоги - соцсети

В свою очередь полиция Киева заверила, что проверяет информацию о возможном недопущении студентов до укрытия во время воздушной тревоги.

«Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку. По ее результатам будет дана соответствующая правовая оценка», — говорится в сообщении правоохранителей.

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Ранее в Сети жестко раскритиковали установку стеклянных остановок в Киеве.

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