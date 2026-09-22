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Россия атакует Киев дронами: раздались сильные взрывы — подробности
В Киеве раздаются взрывы. Столицу атакуют реактивные беспилотники, работает ПВО.
В Киеве гремят взрывы. Вечером 22 сентября Россия атакует беспилотниками столицу.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Россия атакует Киев — что известно
«В Киеве работает ПВО. Вражеские БПЛА на центре столицы. Находитесь в укрытиях!» — призвал мэр горожан.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что враг применяет скоростные цели. По информации военных, зафиксированы «реактивные БПЛА на город с севера и юга».
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Напомним, вечером 22 сентября Киев оказался под ударом российских войск. В результате вражеской атаки в столице прогремели взрывы, а разрушения и последствия зафиксировали по меньшей мере в двух районах.
Также днем 22 сентября в Киеве уже раздавались мощные взрывы. Российская армия атаковала столицу беспилотниками. Первые взрывы произошли в 13.07. Вновь было громко около 13:30. Местные власти сообщили о работе сил ПВО.