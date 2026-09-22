Киллерша ФСБ в Киеве готовилась убить лидера общественной организации: детали (фото)

Задержание киллерши ФСБ в Киеве, готовившей покушение на лидера общественной организации / © СБУ

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СБУ в Киеве предотвратила убийство российского оппозиционера, ранее воевавшего за Украину и действующего общественного деятеля. В столице задержали завербованную агентку ФСБ России, которая готовила покушение у спорткомплекса.

Об этом сообщили в телеграм-канале СБУ.

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Контрразведка СБУ задержала в Киеве агентку российских спецслужб. По данным следствия, она получила задачу ликвидировать российского оппозиционера, возглавляющего ныне одну из общеукраинских общественных организаций.

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Как установило расследование, женщина планировала устроить активисту засаду недалеко от одного из столичных спортзалов, где тот работает тренером по кикбоксингу. Для покушения она должна была использовать боевой пистолет.

По замыслу российских спецслужб, таким образом, должны были устранить оппозиционера, который с 2022 года воевал на стороне Украины. Сначала он участвовал в боях на Киевщине, а затем — на восточном фронте.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку вблизи спорткомплекса до того, как она успела совершить покушение. В этот момент агентка проводила доразведку местности и определяла место для предстоящей стрельбы.

По материалам дела, задачу от ФСБ выполняла безработная жительница оккупированного Мелитополя, которую завербовали российские спецслужбы. Следствие установило, что женщину привлекли к сотрудничеству, пообещав «закрытие» уголовного производства по незаконному хранению наркотиков.

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После вербовки агентка прошла специальную подготовку на базе местного «филиала» ФСБ. Там ее обучали конспирации, ориентированию на местности и обращению с огнестрельным оружием.

После подготовки женщину переправили в Житомир через территорию Беларуси, откуда она впоследствии отправилась в Киев. В столице агентка постоянно меняла гостиницы, где проживала. Кроме того, выходя из номера, она оставляла специальную отметку на дверях, чтобы контролировать, не заходил ли туда кто-нибудь посторонний.

Впоследствии куратор из России передал женщине координаты схрона в лесопарковой зоне Киева. Там фигурантка забрала подготовленный для покушения пистолет с патронами.

Контрразведчики СБУ обыскали гостиничный номер задержанной и обнаружили оружие. Также у нее был изьят смартфон, с помощью которого женщина поддерживала связь с куратором от ФСБ. Его личность Служба безопасности уже установила.

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Следователи СБУ объявили агентке подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас фигурантка находится под стражей без возможности внесения залога. В случае доказательства вины ей может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержание киллерши ФСБ в Киеве, которая готовила покушение на лидера общественной организации / © СБУ

Задержание киллерши ФСБ в Киеве, которая готовила покушение на лидера общественной организации / © СБУ

Пистолет киллерши ФСБ в Киеве, которая готовила покушение на лидера общественной организации / © СБУ

Напомним, ранее СБУ предотвратила убийство президента Первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко, которое готовила российская ФСБ. Преступление должен был совершить 19-летний завербованный житель Николаева, задержанный на Киевщине. У предателя изъяли три пистолета с глушителями и боеприпасами.

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