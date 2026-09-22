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Росія атакує Київ дронами: пролунали сильні вибухи — подробиці
У Києві лунають вибухи. Столицю атакують реактивні безпілотники, працює ППО.
У Києві гримлять вибухи. Ввечері 22 вересня Росія атакує безпілотниками столицю.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Росія атакує Київ — що відомо
«У Києві працює ППО. Ворожі БпЛА на центр столиці. Перебувайте в укриттях!» — закликав мер містян.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ворог застосовує швидкісні цілі. За інформацією військових, зафіксовано «реактивні БпЛА на місто з півночі та півдня».
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, ввечері 22 вересня Київ опинився під ударом російських військ. Внаслідок ворожої атаки у столиці пролунали вибухи, а руйнування і наслідки зафіксували щонайменше у двох районах.
Також вдень 22 вересня у Києві вже лунали потужні вибухи. Російська армія атакувала столицю безпілотниками. Перші вибухи сталися о 13:07. Знову було гучно близько 13:30. Місцева влада повідомила про роботу сил ППО.