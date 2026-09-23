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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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"Будет холодно": синоптики предупредили о наступлении непогоды в Киеве и назвали даты, когда температура понизится

Синоптики прогнозируют для киевлян и жителей области облачную погоду с северо-западным ветром и кратковременными осадками вечером.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве 23 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве 23 сентября / © pexels.com

В среду, 23 сентября, в Киеве и области в течение дня сохранится пасмурная и прохладная погода.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в Киеве 23 сентября значительные осадки маловероятны, разве что во второй половине дня пройдут небольшие дожди.

«Будет холодно», — отмечает синоптик и добавляет, что ночью температура воздуха будет колебаться от +7 до +8 градусов тепла, а днём столбики термометров поднимутся до +15.

По данным Украинского гидрометцентра, 23 сентября в Киевской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

В дневное время температура воздуха в области составит от +13 до +18 градусов тепла, в столице будет около +15 градусов выше нуля.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что утро в Киеве будет пасмурным, и «облака будут занимать своё место под солнцем» вплоть до самого вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается мелкий дождь. Температура воздуха днем составит от +10 до +15 градусов тепла.

Погода в Киеве 23 сентября / Источник: сайт Sinoptik

Погода в Киеве 23 сентября / Источник: сайт Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 23 сентября.

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