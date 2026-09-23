Дрон / © ТСН.ua

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В Киеве объявили дроновую опасность , после чего в столице прогремели взрывы.

По данным Воздушных сил ВСУ , реактивные БПЛА двигались с Киевщины мимо Дымера в направлении столицы.

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Впоследствии Киевская городская военная администрация сообщила о первых последствиях атаки.

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В Голосеевском районе в результате попадания БПЛА повреждено складское помещение.

В Соломенском районе, по предварительной информации, обломки упали на открытой территории между жилыми домами.

Информация о возможных пострадавших и других последствиях атаки уточняется.

В столице идет воздушная опасность. Жителей призывают оставаться в укрытиях к официальному отбою тревоги.

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Напомним, что ранее в Киеве дрон попал в воду прямо перед людьми на байдарке: момент атаки попал на видео

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