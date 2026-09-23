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- Київ
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Реактивні дрони атакували Київ: «прилетіло» у двох районах — перші деталі від влади
У Києві під час атаки реактивних БпЛА зафіксували наслідки щонайменше у двох районах.
У Києві оголосили дронову небезпеку, після чого в столиці пролунали вибухи.
За даними Повітряних сил ЗСУ, реактивні БпЛА рухалися з Київщини повз Димер у напрямку столиці.
Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила про перші наслідки атаки.
У Голосіївському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено складське приміщення.
У Солом’янському районі, за попередньою інформацією, уламки впали на відкритій території між житловими будинками.
Інформація про можливих постраждалих та інші наслідки атаки уточнюється.
У столиці триває повітряна небезпека. Жителів закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги.
Нагадаємо, що раніше у Києві дрон поцілив у воду просто перед людьми на байдарці: момент атаки потрапив на відео