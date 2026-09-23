Утром Россия ударила по нескольким АЗС и бизнес-центру в Киеве: есть раненые — все детали, фото (обновлено)

Атака на АЗС в Киеве 23 сентября / © Укрнафта

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С утра 23 сентября Киев находился под атакой беспилотников. В столице утром уже дважды раздавались сирены. Произошли «прилеты». В частности, по автозаправкам. Есть раненые.

Что известно о утренней атаке на Киев, читайте на сайте ТСН.ua.

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Новая тревога продолжалась с 09:05 до 09:12. За это время произошли взрывы. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе БПЛА упал на четырехэтажный бизнес-центр.

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Предыдущая воздушная тревога продолжалась в Киеве более двух часов - с 05:59 до 08:01. Под прицелом дронов находился Дарницкий район. В результате атаки была повреждена одна из АЗС.

По данным местных властей, в этом же районе столицы также произошло попадание в объект транспортной инфраструктуры.

Заметим, что после семи утра Кличко информировал о «прилете» дрона по автозаправке в Голосеевском районе.

В мэрии сообщили , что по меньшей мере три человека получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

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Атака по АЗС

Сегодня с утра под атакой россиян оказался автозаправочный комплекс UKRNAFTA в столице. В пресс-службе сети отмечают , что прошедшее без пострадавших персонал находился в укрытии.

В свою очередь, и.о. главы правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко добавил , что нынешний удар по АЗС «Укрнафты» в Киеве уже шестой за последние недели.

Удар по АЗС «Укрнафты» в Киеве.

Удар по АЗС «Укрнафты» в Киеве.

Напомним, ночью и утром 23 сентября РФ атакует Украину беспилотниками. Россияне запустили 161 ударный БпЛА, из которых 119 были сбиты. Впрочем, зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на восьми локациях.

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