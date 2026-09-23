РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре Киева: первые детали

Взрывы. / © Associated Press

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В течение утра 23 сентября Россия не перестает атаковать Киев беспилотниками. Под прицелом россиян оказалась железнодорожная инфраструктура столицы.

Об этом заявил руководитель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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«Вражеские атаки на столицу продолжаются, под прицелом и железнодорожная инфраструктура столицы. На данный момент: один наш железнодорожник, возвращаясь из смены домой, получил обломочные ранения», — говорится в сообщении.

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Пассажиров призывают к осторожности

«Укрзализныця» призывает пассажиров быть максимально осмотрительными у железнодорожных объектов. При воздушной тревоге пассажирам советуют оставить открытые железнодорожные объекты и перейти к укрытию. Перцовский отмечает, что даже при желтом уровне опасности посадка и высадка пассажиров в Киеве происходит только из подземных помещений Центрального вокзала и на станции Дарница.

Он напомнил, если из-за мер безопасности пассажир опоздает на свой рейс, стоимость билета вернут в полном объеме.

Атака на Киев 23 сентября

С полуночи в столице несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. С рассветом «прилетело» в двух районах — Соломенском и Голосеевском. В частности, на Соломенке произошло возгорание на территории транспортного предприятия, а на Голосеево — «прилет» — в АЗС.

Позже Россия ударила еще и по Дарницкому району, где дрон атаковал АЗС. Кроме того, в этом районе произошло попадание в объект транспортной инфраструктуры.

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