РФ вдарила по залізничній інфраструктурі Києва: перші деталі

Вибухи. / © Associated Press

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Упродовж ранку 23 вересня Росія не перестає атакувати Київ безпілотниками. Під прицілом росіян опинилася залізнична інфраструктура столиці.

Про це заявив керівник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

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«Ворожі атаки на столицю продовжуються, під прицілом і залізнична інфраструктура столиці. Наразі один наш залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення», — йдеться в повідомленні.

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Пасажирів закликають до обережності

«Укрзалізниця» закликає пасажирів бути максимально обачними біля залізничних об’єктів. При повітряній тривозі пасажирам радять залишити відкриті залізничні об’єкти та перейти до укриття. Перцовський зазначає, що навіть за жовтого рівня небезпеки посадка та висадка пасажирів у Києві відбувається лише з підземних приміщень Центрального вокзалу та на станції Дарниця.

Він нагадав, якщо через заходи безпеки пасажир запізниться на свій рейс, вартість квитка повернуть у повному обсязі.

Атака на Київ 23 вересня

З півночі у столиці кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників. На світанку «прилетіло» у двох районах — Солом’янському та Голосіївському. Зокрема, на Солом’янці сталося загоряння на території транспортного підприємства, а на Голосієві — «приліт» — в АЗС.

Пізніше Росія вдарила ще й Дарницьким районом, де дрон атакував АЗС. Крім того, у цьому районі сталося потрапляння до об’єкту транспортної інфраструктури.

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