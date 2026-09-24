Київ під атакою РФ: є загиблий і поранені, під завалами можуть бути люди

Сирена / © Pexels

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У Києві зросла кількість наслідків нічної атаки РФ 24 вересня. У столиці є загиблий та двоє постраждалих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, обох поранених медики госпіталізували.

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У Дніпровському районі уламки впали у двір приватної садиби. Будинок частково зруйнований.

"Під завалами можуть бути люди", — повідомив Кличко.

У Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медичного закладу. Внаслідок цього загорілися автомобілі.

Раніше повідомлялося про падіння уламків також у Солом’янському районі — на території нежитлової забудови. У Дніпровському районі уламки фіксували також у дворі 16-поверхового житлового будинку та на адміністративній будівлі.

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Екстрені служби працюють на місцях. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Київ перебував під балістичною атакою: уламки впали у чотирьох районах

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