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- Київ
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Київ під атакою РФ: є загиблий і поранені, під завалами можуть бути люди
Унаслідок нічної атаки на Київ одна людина загинула, ще двох госпіталізували, а в Дніпровському районі після часткового руйнування приватного будинку під завалами можуть перебувати люди.
У Києві зросла кількість наслідків нічної атаки РФ 24 вересня. У столиці є загиблий та двоє постраждалих.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, обох поранених медики госпіталізували.
У Дніпровському районі уламки впали у двір приватної садиби. Будинок частково зруйнований.
"Під завалами можуть бути люди", — повідомив Кличко.
У Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медичного закладу. Внаслідок цього загорілися автомобілі.
Раніше повідомлялося про падіння уламків також у Солом’янському районі — на території нежитлової забудови. У Дніпровському районі уламки фіксували також у дворі 16-поверхового житлового будинку та на адміністративній будівлі.
Екстрені служби працюють на місцях. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Раніше повідомлялося, що Київ перебував під балістичною атакою: уламки впали у чотирьох районах