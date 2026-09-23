Летять зі швидкістю до 500 км/год і «пробивають» ППО: що відомо про нові реактивні дрони, що бомблять Київ

Атака на Київ 23 вересня / © Associated Press

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Росія почала активніше застосовувати проти України нове покоління реактивних безпілотників «Герань», які летять зі швидкістю до 500 км/год, тому їх складніше перехоплювати. Таким чином, їм вдається обходити ППО. Зокрема, цими дронами окупанти атакують Київ.

Про це повідомляє видання il Giornale.

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Нові дрони створюють проблеми для ППО

Реактивні безпілотники можуть летіти на висоті від 4 до 7 км. Для мобільних груп української ППО, які використовують переносні зенітні ракети, така висота часто є недосяжною. Крім того, через вищу швидкість у захисників залишається менше часу на реагування.

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За даними українських військових, рівень перехоплення реактивних дронів становить близько 60%. Для попередніх моделей безпілотників цей показник перевищував 90%.

Масштаби їхнього застосування також зростають. У серпні Росія запустила понад 2800 реактивних ударних дронів. За перші три тижні вересня, за даними української сторони, було запущено ще близько 2100 таких безпілотників і 136 ракет.

«Герани» стали швидшими: що про них відомо

Нові дрони є розвитком російської лінійки «Герань», яка походить від іранської програми Shahed. Росія поступово перейшла від моделей із поршневими двигунами до варіантів із турбореактивними установками.

Серед таких моделей називають «Геран-4» та «Геран-5». За відкритими даними, вони можуть розвивати швидкість у кілька сотень кілометрів на годину, залежно від конкретної конфігурації.

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Через високу швидкість і можливість летіти на значній висоті ці безпілотники дедалі більше нагадують за характером загрози малогабаритні крилаті ракети.

Росія змінює тактику ударів

Ще одна особливість нових дронів — їхнє використання не лише вночі. Росія дедалі частіше запускає реактивні безпілотники вдень, через що українська ППО змушена працювати фактично цілодобово.

За словами українських військових, через швидкість таких цілей час на реагування скоротився з хвилин до секунд. Це створює додаткове навантаження на мобільні групи протиповітряної оборони.

Водночас реактивні дрони дорожчі за традиційні моделі з поршневими двигунами. Однак вони все одно дешевші за крилаті ракети, що дозволяє Росії використовувати їх у великих кількостях.

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Україна шукає спосіб протидії

Україна розробляє та випробовує нові засоби для перехоплення швидкісних безпілотників. Зокрема, йдеться про спеціальні дрони-перехоплювачі, здатні наздоганяти реактивні «Герані».

Однак масштабування виробництва таких систем потребує значних фінансових і виробничих ресурсів. Тим часом Росія продовжує нарощувати використання реактивних безпілотників у своїх ударах по Україні.

Атака РФ по Києву 23 вересня — що відомо

Нагадаємо, Росія від ранку 23 вересня атакує Київ. Окупанти завдали ударів у декількох районах столиці. Влучання сталися у різні об’єкти: по АЗС і транспортній інфраструктурі. Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів зросла до 13 осіб.

Зокрема, зранку РФ вдарила по залізничній інфраструктурі Києва. Про це повідомив керівник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Постраждав один залізничник.

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