Летят со скоростью до 500 км/ч и «пробивают» ПВО: что известно о новых реактивных дронах, бомбящих Киев

Атака на Киев 23 сентября / © Associated Press

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Россия начала активнее применять против Украины новое поколение реактивных беспилотников «Герань», летящих со скоростью до 500 км/ч, поэтому их перехватывать сложнее. Таким образом, им удается обходить ПВО. В частности, этими дронами оккупанты атакуют Киев.

Об этом сообщает издание il Giornale.

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Новые дроны создают проблемы для ПВО

Реактивные беспилотники могут лететь на высоте от 4 до 7 км. Для мобильных групп украинских ПВО, использующих переносные зенитные ракеты, такая высота часто недостижима. Кроме того, из-за более высокой скорости у защитников остается меньше времени на реагирование.

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По данным украинских военных, уровень перехвата реактивных дронов составляет около 60%. Для прошлых моделей беспилотников этот показатель превосходил 90%.

Масштабы их применения тоже растут. В августе Россия запустила более 2800 реактивных ударных дронов. За первые три недели сентября, по данным украинской стороны, было запущено еще около 2100 таких беспилотников и 136 ракет.

«Герани» стали быстрее: что о них известно

Новые дроны являются развитием российской линейки Герань, которая происходит от иранской программы Shahed. Россия постепенно перешла от моделей с поршневыми двигателями к вариантам с турбореактивными установками.

Среди таких моделей называют «Геран-4» и «Геран-5». По открытым данным, они могут развивать скорость в несколько сот километров в час, в зависимости от конкретной конфигурации.

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Из-за высокой скорости и возможности лететь на значительной высоте эти беспилотники все больше напоминают по характеру угрозы малогабаритные крылатые ракеты.

Россия изменяет тактику ударов

Еще одна особенность новых дронов — их использование не только ночью. Россия все чаще запускает реактивные беспилотники днем, поэтому украинская ПВО вынуждена работать фактически круглосуточно.

По словам украинских военных, из-за скорости таких целей время на реагирование сократилось с минут до секунд. Это создает дополнительную нагрузку на мобильные группы противовоздушной обороны.

В то же время реактивные дроны дороже традиционных моделей с поршневыми двигателями. Однако они все равно дешевле крылатых ракет, что позволяет России использовать их в больших количествах.

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Украина ищет способ противодействия

Украина разрабатывает и опробует новые средства для перехвата скоростных беспилотников. В частности, речь идет о специальных дронах-перехватчиках, способных догонять реактивные «Герани».

Однако масштабирование производства таких систем требует значительных финансовых и производственных ресурсов. Между тем, Россия продолжает наращивать использование реактивных беспилотников в своих ударах по Украине.

Атака РФ по Киеву 23 сентября — что известно

Напомним, Россия с утра 23 сентября атакует Киев. оккупанты нанесли удары в нескольких районах столицы. Попадания произошли в разные объекты: по АЗС и транспортной инфраструктуре. Число пострадавших в результате вражеских ударов возросло до 13 человек.

В частности, утром РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре Киева. Об этом сообщил руководитель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский. Пострадал один железнодорожник.

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