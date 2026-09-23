«Пошли в дом согреться»: новые детали трагедии в Глевахе, где российские обстрелы убили мать и двух малышей

Наталья Горбаченко и ее сын Тимофей / © Суспільне

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В результате российских обстрелов по Киевской области вечером 19 сентября в поселке Глеваха Фастовского района погибли 39-летняя Наталья Горбаченко и ее сын, 2023 года рождения, а также трехлетняя девочка.

Детали о погибших рассказывает «Суспільне. Київ».

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В тот трагический день, в субботу, 19 сентября, Наталья с мужем Ярославом и сыном Тимофеем пришла к родителям мужа. Они также живут рядом — в Глевахе. К родителям они приходили почти каждые выходные. Вечером Наталья вместе с сыном и трехлетней девушкой, имя и родстве не уточняют (вероятно, ребенок соседей), пошли в дом погреться.

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«Было прохладно. Наташа взяла малышей, своего сына и эту девочку, и пошла с ними в дом погреться. Ей говорили: „Да посиди еще немного, посиди с нами“. Она говорит: „Они замерзли, нужно идти“. И началась воздушная тревога», — рассказывает двоюродная сестра погибшей Анна.

Наталья взяла детей и пошла вниз, на первый этаж. Прилет произошел как раз в то место, где она лежала с детьми.

«Легла вместе с ними на этом диване, где буквально за одну минуту прилетело. И именно в то время, в то место, ну просто, если бы она была бы на кухне — все целое, ничего не пострадало, только диван и два окна рядом, все», — отмечает Анна.

«Я не знаю, как это такое. Оно не взорвалось, оно не сдетонировало ничего, оно просто упало прямо там, где они спали, там, где они легли», — добавляет сестра погибшей.

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У Ярослава и Натальи было трое детей, младшему Тимофею 17 октября должно было быть 3 года.

© Суспільне

«Он такой был, знаете, бойкий мальчик. Он всюду такой, ему все нужно было. Тима всегда ему все было интересно. И, я же говорю, она его просто не отпускала из рук. Они очень хотели мальчика. И для Ярослава это было счастье. И они с такой разницей, знаете ли, в годах между детьми. И они его на руках носили просто. И для Ярослава такая большая потеря. Потерять два смысла жизни одномоментно», — говорит сестра погибшей.

© Суспільне

Муж Натальи остался с двумя дочерьми — четырнадцатилетней Мирославой и меньшей Каролиной.

Наталья Горбаченко и ее семья / © Суспільне

Напомним, 19 сентября в результате российской атаки в Фастовском районе Киевской области погибли двое детей 2023 года рождения — мальчик и девочка и 39-летняя женщина, мать мальчика.

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Также в Житомирской области 22 сентября провели в последний путь девочку 2023 года ограждения Эмилию Иваненко, которая погибла в результате российской атаки.

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