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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
2 хв

«Пішли в будинок зігрітися»: нові деталі трагедії у Глевасі, де російський обстріл убив матір та двох малюків

Подробиці російського удару по Глевасі, який забрав життя трьох людей — матір, її маленького сина та 3-річну дівчинку.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Наталія Горбаченко та її син Тимофій

Наталія Горбаченко та її син Тимофій / © Суспільне

Внаслідок російського обстрілу по Київській області ввечері 19 вересня в селищі Глеваха Фастівського району загинули 39-річна Наталія Горбаченко та її син, 2023 року народження, а також трирічна дівчинка.

Деталі про загиблих розповідає «Суспільне. Київ».

Того трагічного дня, у суботу, 19 вересня, Наталія з чоловіком Ярославом і сином Тимофієм прийшла до батьків чоловіка. Вони також живуть поруч — у Глевасі. До батьків вони приходили майже щовихідних. Ввечері Наталія разом із сином та трирічною дівчиною, ім’я та родинні зв’язки якої не уточнюють (ймовірно, дитина сусідів), пішли в будинок погрітися.

«Було прохолодно. Наташа взяла малих, свого сина і цю дівчинку, і пішла з ними в будинок погрітися. Їй казали: „Та посидь ще трішки, посидь з нами“. Вона каже: „Вони замерзли, треба йти“. І почалася повітряна тривога», — розповідає двоюрідна сестра загиблої Анна.

Наталя взяла дітей і пішла до низу, на перший поверх. Приліт стався якраз у те місце, де вона лежала з дітьми.

«Лягла разом з ними на цьому дивані, де буквально за одну хвилину прилетіло. І саме в той час, в те місце, ну, просто, якщо б вона була б на кухні — все ціле, нічого не постраждало, тільки диван і два вікна поруч, все», — зазначає Анна.

«Я не знаю, як це таке. Воно ж не вибухнуло, воно не здетонувало нічого, воно просто впало прямо там, де вони спали, там, де вони лягли», — додає сестра загиблої.

В Ярослава та Наталії було троє дітей, найменшому Тимофю 17 жовтня мало бути 3 роки.

/ © Суспільне

© Суспільне

«Він такий був, знаєте, жвавий хлопчик. Він всюди такий, йому все треба було. Тіма завжди, йому все було цікаво. І, я ж говорю, вона його просто не відпускала з рук. Вони дуже хотіли хлопчика. І для Ярослава це було таке щастя. І вони з такою різницею, знаєте, в роках між дітьми. І вони його на руках носили просто. І для Ярослава, така велика втрата. Втратити два сенси життя за один раз», — каже сестра загиблої.

/ © Суспільне

© Суспільне

Наразі чоловік Наталії лишився із двома доньками — чотирнадцятирічною Мирославою та меншою Кароліною.

Наталія Горбаченко та її сім’я / © Суспільне

Наталія Горбаченко та її сім’я / © Суспільне

Нагадаємо, 19 вересня внаслідок російської атаки у Фастівському районі Київської області агинули двоє дітей 2023 року народження — хлопчик та дівчинка і 39-річна жінка, мати хлопчика.

Також на Житомирщині 22 вересня провели в останню путь дівчинку 2023 року гародження Емілію Іваненко, яка загинула внаслідок російської атаки.

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