РФ вдарила по фармацевтичному заводу «Дарниця» у Києві: що відомо

Дарниця.

Реклама

У середу, 23 вересня, під час масованої атаки на Київ російські дрони атакували фармацевтичний заводу «Дарниця». Загиблих серед працівників немає.

Про це повідомила членкиня Стратегічної ради компанії та співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій.

Реклама

«З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків. На цей момент можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає», — наголосила вона.

Реклама

Водночас деталі щодо атаки та наслідків Загорій не повідомила, але закликає не публікувати фото та відео з місця події з міркувань безпеки.

Зауважимо, «Дарниця» — одна з найбільших фармацевтичних компаній України, яка понад 200 лікарських засобів, серед яких «Цитрамон», «Парацитамол», «Анальгін», «Ібупрофен», «Корвалол» та інші популярні препарати.

Атака на Київ 23 вересня

Сьогодні Київ опинився під масованою атако безпілотників. У столиці неодноразово лунали сирени, а також було було чути потужні вибухи. У кількох районах сталися влучання. Кількість загиблих зросла до двох, ще 25 людей дістали поранення.

Росіяни також вдарили по залізничній інфраструктурі. У Мережі з’явилися фото і відео влучань поблизу Центрального залізничного вокзалу. В «Укрзалізниці» запевнили, що сам вокзал не пошкоджений. Без руйнувань і на станції «Дарниця».

Реклама

Під час ранкової атаки Росія також вдарила по АЗС у двох районах столиці. Зокрема, під удар потрапила UKRNAFTA.

Новини партнерів

Новини партнерів