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РФ вдарила по фармацевтичному заводу «Дарниця» у Києві: що відомо
Компанія не повідомила деталей атаки, але наголосила, що минулося без потерпілих.
У середу, 23 вересня, під час масованої атаки на Київ російські дрони атакували фармацевтичний заводу «Дарниця». Загиблих серед працівників немає.
Про це повідомила членкиня Стратегічної ради компанії та співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій.
«З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків. На цей момент можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає», — наголосила вона.
Водночас деталі щодо атаки та наслідків Загорій не повідомила, але закликає не публікувати фото та відео з місця події з міркувань безпеки.
Зауважимо, «Дарниця» — одна з найбільших фармацевтичних компаній України, яка понад 200 лікарських засобів, серед яких «Цитрамон», «Парацитамол», «Анальгін», «Ібупрофен», «Корвалол» та інші популярні препарати.
Атака на Київ 23 вересня
Сьогодні Київ опинився під масованою атако безпілотників. У столиці неодноразово лунали сирени, а також було було чути потужні вибухи. У кількох районах сталися влучання. Кількість загиблих зросла до двох, ще 25 людей дістали поранення.
Росіяни також вдарили по залізничній інфраструктурі. У Мережі з’явилися фото і відео влучань поблизу Центрального залізничного вокзалу. В «Укрзалізниці» запевнили, що сам вокзал не пошкоджений. Без руйнувань і на станції «Дарниця».
Під час ранкової атаки Росія також вдарила по АЗС у двох районах столиці. Зокрема, під удар потрапила UKRNAFTA.