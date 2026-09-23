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РФ ударила по фармацевтическому заводу «Дарница» в Киеве: что известно
Компания не сообщила детали атаки, но подчеркнула, что обошлась без пострадавших.
В среду, 23 сентября, во время массированной атаки на Киев российские дроны атаковали фармацевтический завод «Дарница». Погибших среди работников нет.
Об этом сообщила член компании Стратегического совета компании и соучредитель Zagoriy Foundation Екатерина Загорий.
«Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали характера повреждений или последствий. В настоящее время можем подтвердить, что погибших среди работников нет», — подчеркнула она.
В то же время, детали об атаке и последствиях Загорий не сообщила, но призывает не публиковать фото и видео с места происшествия по соображениям безопасности.
Заметим, «Дарница» — одна из крупнейших фармацевтических компаний Украины, которая более 200 лекарственных средств, среди которых Цитрамон, Парацитамол, Анальгин, Ибупрофен, Корвалол и другие популярные препараты.
Атака на Киев 23 сентября
Сегодня Киев оказался под массированной атакой беспилотников. В столице неоднократно раздавались сирены, а также были слышны мощные взрывы. В нескольких районах произошли попадания. Число погибших возросло до двух, еще 25 человек получили ранения.
Россияне также ударили по железнодорожной инфраструктуре. В Сети появились фото и видео попаданий вблизи Центрального железнодорожного вокзала. В Укрзализныце заверили, что сам вокзал не поврежден. Без разрушений и на станции Дарница.
В ходе утренней атаки Россия также ударила по АЗС в двух районах столицы. В частности, под удар попала UKRNAFTA.