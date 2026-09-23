Скандал со стеклянными остановками в Киеве: что произошло на самом деле

Стеклянная остановка на Лукьяновке в Киеве

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Распространенная в Сети информация об установлении якобы новых стеклянных остановок на Лукьяновке в Киеве неправдива. В «Киевпасстрансе» объяснили, когда на самом деле появились эти павильоны и безопасны ли они для пассажиров.

Об этом говорится в заявлении на сайте КГГА.

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В «Киевпасстрансе» опровергли информацию о якобы установке новых стеклянных остановочных павильонов в районе Лукьяновки. Как отметили на предприятии, остановки, о которых идет речь в публикациях некоторых медиа, установили еще в марте 2025 года.

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«Во время ремонта прилегающей территории павильоны временно перемещали, а после завершения работ возвращали на место. С момента установки они ни разу не были повреждены в результате вражеских атак. В 2026 году «Киевпасстранс» не закупал стеклянные павильоны и не проводил работ по их установке«, — говорится в заявлении.

В предприятии уточнили, что остановки по ул. Глубочицкой обустроили в рамках комплексного обновления транспортной инфраструктуры. Таким образом, утверждение о появлении стеклянных павильонов после недавних российских атак на Лукьяновку не соответствует действительности.

В «Киевпасстрансе» также объяснили, что павильоны изготовлены из каленого стекла. При повреждении такой материал рассыпается на мелкие фрагменты, которые имеют меньшую травмоопасность, а не образует больших острых обломков. Кроме того, прозрачные конструкции обеспечивают лучшую видимость самой остановки и близлежащей территории.

«В то же время стеклянный павильон не является укрытием. Во время воздушной тревоги необходимо направляться в ближайшее защитное сооружение», — отметили в «Киевпасстрансе».

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Для повышения безопасности пассажиров предприятие планирует приобрести и установить 14 первичных мобильных укрытий. Часть из них разместят на территории филиалов и подразделений «Киевпастранса», а другие установят на остановках наземного транспорта, где потребность в таких сооружениях определят как первоочередную.

Напомним, ранее в соцсетях возникла волна возмущения из-за появления стеклянных остановок общественного транспорта в Киеве (в частности, на Лукьяновке и Харьковском шоссе). Горожане назвали такие конструкции «противопехотными минами» и «сознательным вредительством», ведь во время взрывов или атак дронов обломки стекла могут тяжело травмировать или убить людей. В то же время в КГГА отмечали, что новые стеклянные остановки «Киевпасстранс» не покупал с 2023 года — конкретно на Лукьяновке стоит старая конструкция, которая оказалась в эпизоде ремонта.

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