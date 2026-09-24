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У Києві уламки ракети впали біля пологового будинку: кількість жертв та постраждалих зростає
У Подільському районі Києва уламки ракети впали біля пологового будинку, пошкодивши фасад і вікна, а загалом унаслідок атаки на столицю загинули двоє людей і ще троє постраждали.
У Києві зросла кількість жертв і постраждалих унаслідок нічної російської атаки 24 вересня.
За оновленими даними мера столиці Віталія Кличка, загинули двоє людей, ще троє дістали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували.
У Подільському районі уламки ракети впали біля пологового будинку. В медичному закладі пошкоджено вікна та частину фасаду.
Попередньо, серед пацієнтів і персоналу пологового будинку постраждалих немає.
Водночас одна людина загинула на парковці біля медзакладу.
Також пошкоджено розташований поруч клініко-діагностичний центр.
Раніше повідомлялося про наслідки атаки й у Дніпровському районі, де після падіння уламків частково зруйновано приватний будинок.
Екстрені служби продовжують працювати на місцях. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ могла випустити до 22 ракет різних типів: оглядач розкрив склад нічної атаки