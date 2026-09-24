У Києві уламки ракети впали біля пологового будинку: кількість жертв та постраждалих зростає

Ракета / © ТСН.ua

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У Києві зросла кількість жертв і постраждалих унаслідок нічної російської атаки 24 вересня.

За оновленими даними мера столиці Віталія Кличка, загинули двоє людей, ще троє дістали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували.

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У Подільському районі уламки ракети впали біля пологового будинку. В медичному закладі пошкоджено вікна та частину фасаду.

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Попередньо, серед пацієнтів і персоналу пологового будинку постраждалих немає.

Водночас одна людина загинула на парковці біля медзакладу.

Також пошкоджено розташований поруч клініко-діагностичний центр.

Раніше повідомлялося про наслідки атаки й у Дніпровському районі, де після падіння уламків частково зруйновано приватний будинок.

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Екстрені служби продовжують працювати на місцях. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ могла випустити до 22 ракет різних типів: оглядач розкрив склад нічної атаки

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