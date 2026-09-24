Наслідки атаки на Київ: кількість поранених росте

Швидка допомога / © pixabay.com

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У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ 24 вересня.

За оновленими даними міської влади, травмовано вже шестеро людей.

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Чотирьох постраждалих медики госпіталізували. Ще двоє людей загинули.

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Раніше повідомлялося про падіння уламків одразу в кількох районах столиці.

У Подільському районі уламки ракети впали біля пологового будинку. Там пошкоджено вікна та частину фасаду, а також клініко-діагностичний центр поруч.

У Дніпровському районі уламки впали на території приватних садиб, в одному з будинків зафіксовано руйнування.

У Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину дороги.

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Екстрені служби продовжують працювати на місцях, інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ могла випустити до 22 ракет різних типів: оглядач розкрив склад нічної атаки

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