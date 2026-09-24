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Наслідки атаки на Київ: кількість поранених росте
Після нічної російської атаки на Київ кількість постраждалих зросла до шести, чотирьох із них госпіталізували, ще двоє людей загинули.
У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ 24 вересня.
За оновленими даними міської влади, травмовано вже шестеро людей.
Чотирьох постраждалих медики госпіталізували. Ще двоє людей загинули.
Раніше повідомлялося про падіння уламків одразу в кількох районах столиці.
У Подільському районі уламки ракети впали біля пологового будинку. Там пошкоджено вікна та частину фасаду, а також клініко-діагностичний центр поруч.
У Дніпровському районі уламки впали на території приватних садиб, в одному з будинків зафіксовано руйнування.
У Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину дороги.
Екстрені служби продовжують працювати на місцях, інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ могла випустити до 22 ракет різних типів: оглядач розкрив склад нічної атаки