- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2432
- Час на прочитання
- 2 хв
Вбиті люди, руйнування у чотирьох районах: Росія ракетами завдала смертельного удару по Києву — останні дані (оновлено)
Унаслідок ворожих обстрілів у Солом’янському, Подільському, Дніпровському та Дарницькому районах столиці спалахнули пожежі, зруйновано будівлі та пошкоджено об’єкти поруч із пологовим будинком.
У Києві 2 людини загинуло, щонайменше 8 постраждало внаслідок російської атаки в ніч проти 24 вересня.
Про це повідомляє ДСНС Києва у Telegram.
▪️Солом’янський район: частково зруйновано складські будівлі з подальшим загорянням та розповсюдженням вогню на підвальні приміщення. Пожежу ліквідовано. Трьох постраждалих госпіталізували.
▪️Подільський район: внаслідок влучання поруч з пологовим будинком, на місці паркування автомобілів виникла пожежа чотирьох автомобілів. Пожежу ліквідовано. Виявлено тіло загиблого.
За іншою локацією горіла одноповерхова нежитлова будівля. Пожежу ліквідовано.
▪️ Дніпровський район: пошкоджено 3-поверхову адміністративну будівлю. Пожежу ліквідовано. Виявлено одного потерпілого.
За іншою адресою зруйновано приватний будинок, пожежу ліквідовано, врятовано одну особу. Пошкоджено два сусідніх будинки.
Крім того, як уточнили у КМВА, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникло загоряння трьох автомобілів.
На місцях працюють усі необхідні служби.
Унаслідок ворожої атаки в ніч проти 24 вересня рух автобуса №9 і трамваїв №№ 14,15 тимчасово призупинено, повідомляє «Київпастранс» у Telegram. Це пов’язано з перекриттям руху транспорту на вул. Миколи Василенка.
Раніше ми повідомляли, що у Подільському районі Києва уламки ракети впали біля пологового будинку. В медичному закладі пошкоджено вікна та частину фасаду. Попередньо, серед пацієнтів і персоналу пологового будинку постраждалих немає. Водночас одна людина загинула на парковці біля медзакладу. Також пошкоджено розташований поруч клініко-діагностичний центр.