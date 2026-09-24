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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2432
Час на прочитання
2 хв

Вбиті люди, руйнування у чотирьох районах: Росія ракетами завдала смертельного удару по Києву — останні дані (оновлено)

Унаслідок ворожих обстрілів у Солом’янському, Подільському, Дніпровському та Дарницькому районах столиці спалахнули пожежі, зруйновано будівлі та пошкоджено об’єкти поруч із пологовим будинком.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Наслідки атаки на Київ у ніч проти 24 вересня

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 24 вересня / © Управління ДСНС Києва

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві 2 людини загинуло, щонайменше 8 постраждало внаслідок російської атаки в ніч проти 24 вересня.

Про це повідомляє ДСНС Києва у Telegram.

▪️Солом’янський район: частково зруйновано складські будівлі з подальшим загорянням та розповсюдженням вогню на підвальні приміщення. Пожежу ліквідовано. Трьох постраждалих госпіталізували.

▪️Подільський район: внаслідок влучання поруч з пологовим будинком, на місці паркування автомобілів виникла пожежа чотирьох автомобілів. Пожежу ліквідовано. Виявлено тіло загиблого.

За іншою локацією горіла одноповерхова нежитлова будівля. Пожежу ліквідовано.

▪️ Дніпровський район: пошкоджено 3-поверхову адміністративну будівлю. Пожежу ліквідовано. Виявлено одного потерпілого.

За іншою адресою зруйновано приватний будинок, пожежу ліквідовано, врятовано одну особу. Пошкоджено два сусідніх будинки.

  • Крім того, як уточнили у КМВА, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникло загоряння трьох автомобілів.

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 24 вересня / © Управління ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 24 вересня / © Управління ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 24 вересня / © Управління ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 24 вересня / © Управління ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 24 вересня / © Управління ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 24 вересня / © Управління ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 24 вересня / © Управління ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 24 вересня / © Управління ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 24 вересня / © Управління ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 24 вересня / © Управління ДСНС Києва

На місцях працюють усі необхідні служби.

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 24 вересня / © Управління ДСНС Києва

Унаслідок ворожої атаки в ніч проти 24 вересня рух автобуса №9 і трамваїв №№ 14,15 тимчасово призупинено, повідомляє «Київпастранс» у Telegram. Це пов’язано з перекриттям руху транспорту на вул. Миколи Василенка.

Раніше ми повідомляли, що у Подільському районі Києва уламки ракети впали біля пологового будинку. В медичному закладі пошкоджено вікна та частину фасаду. Попередньо, серед пацієнтів і персоналу пологового будинку постраждалих немає. Водночас одна людина загинула на парковці біля медзакладу. Також пошкоджено розташований поруч клініко-діагностичний центр.

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