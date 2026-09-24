Людей оттягивали силой: Кличко привлек полицию для оценки действий муниципальной охраны на Теремках

Протестующие на Теремках

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Мэр столицы Виталий Кличко обратился в полицию с просьбой предоставить правовую оценку событиям, произошедшим 22 сентября на Теремках, и отдельно оценить действия сотрудников коммунальной организации «Муниципальная охрана».

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

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«Обратился к правоохранительным органам — полиции, с тем, чтобы они дали правовую оценку событиям, произошедшим 22 сентября на Теремках. В частности, действиям работников Муниципальной охраны», — написал он.

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Также Кличко отметил, что внутреннюю проверку в КО «Муниципальная охрана» должен провести Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Почему возник конфликт

Напомним, в Киеве на Теремках возникло напряжение вокруг протестов: работники Муниципальной охраны начали насильно оттеснять протестующих с территории, где планируют проложить резервную теплотрассу на случай аварийной остановки ТЭЦ-5. Местные жители выступают против строительных работ, в частности, из-за необходимости вырубки деревьев на этом участке.

Працівники Муніципальної охорони силоміць відтягували жінок-протестувальниць із території

Что говорят в «Киевтеплоэнерго»

В «Киевтеплоэнерго» опровергли информацию о якобы новой вырубке деревьев на Теремках в Киеве. Там подчеркнули, что в настоящее время на локации продолжаются строительно-монтажные работы по прокладке резервной теплотрассы.

По данным предприятия, теплосеть должна обеспечить резервное теплоснабжение жилмассивов Теремки-1 и Теремки-2 в случае чрезвычайной ситуации или остановки ТЭЦ.

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В «Киевтеплоэнерго» отметили, что проект прокладки теплосети был оптимизирован. По их словам, это позволит сберечь около 160 деревьев. Удалить планируют около десяти, а остальные, которые могут мешать проведению работ, кронировать.

Сейчас на строительной площадке проводятся земляные работы: экскаваторы роют траншею, а вокруг территории устанавливают ограждение.

В КГГА объяснили причину вырубки деревьев и пообещали озеленение

Ранее в КГГА объясняли, что вырубка части деревьев на Теремках является вынужденной мерой для строительства резервной теплосети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. По данным городских властей, сеть должна обеспечить альтернативное теплоснабжение более 280 зданий Голосеевского района в случае повреждения ТЭЦ-5. Альтернативные маршруты прокладки теплотрассы, как утверждается, оказались более дорогими и потребовали больше времени.

После завершения работ территорию планируют рекультивировать, восстановить благоустройство и высадить новые деревья и кустарники, а также обустроить рекреационные зоны, экотропы и клумбы. На фоне работ на Теремках произошли протесты и стычки местных жителей с полицией, во время которых, по сообщениям активистов, задерживали подростков.

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