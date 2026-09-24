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- Київ
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Силоміць відтягували людей: Кличко залучив поліцію до оцінки дій муніципальної охорони на Теремках
Віталій Кличко звернувся до поліції та ініціював внутрішню перевірку КМДА для надання правової оцінки діям працівників муніципальної охорони під час подій 22 вересня на Теремках.
Мер столиці Віталій Кличко звернувся до поліції з проханням надати правову оцінку подіям, що сталися 22 вересня на Теремках, та окремо оцінити дії співробітників комунальної організації «Муніципальна охорона».
Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.
«Звернувся до правоохоронних органів — поліції, з тим, щоб вони надали правову оцінку подіям, які відбулися 22 вересня на Теремках. Зокрема, діям працівників Муніципальної охорони», — написав він.
Також Кличко зазначив, що внутрішню перевірку в КО «Муніципальна охорона» має провести Департамент муніципальної безпеки КМДА.
Чому виник конфлікт
Нагадаємо, у Києві на Теремках виникло напруження довкола протестів: працівники Муніципальної охорони почали силоміць відтісняти протестувальників із території, де планують прокласти резервну теплотрасу на випадок аварійного зупинення ТЕЦ-5. Місцеві мешканці виступають проти будівельних робіт, зокрема через необхідність вирубування дерев на цій ділянці.
Що кажуть у «Київтеплоенерго»
У «Київтеплоенерго» заперечили інформацію про нібито нове вирубування дерев на Теремках у Києві. Там наголосили, що наразі на локації тривають будівельно-монтажні роботи з прокладання резервної теплотраси.
За даними підприємства, тепломережа має забезпечити резервне теплопостачання житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2 у разі надзвичайної ситуації або зупинення ТЕЦ.
У «Київтеплоенерго» зазначили, що проєкт прокладання тепломережі оптимізували. За їхніми словами, це дозволить зберегти близько 160 дерев. Видалити планують близько десяти, а решту, які можуть заважати проведенню робіт, кронувати.
Наразі на будівельному майданчику проводять земляні роботи: екскаватори риють траншею, а навколо території встановлюють огорожу.
У КМДА пояснили причину вирубування дерев та пообіцяли озеленення
Раніше у КМДА пояснювали, що вирубування частини дерев на Теремках є вимушеним заходом для будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. За даними міської влади, мережа має забезпечити альтернативне теплопостачання понад 280 будівель Голосіївського району в разі пошкодження ТЕЦ-5. Альтернативні маршрути прокладання теплотраси, як стверджується, виявилися дорожчими та потребували більше часу.
Після завершення робіт територію планують рекультивувати, відновити благоустрій і висадити нові дерева та кущі, а також облаштувати рекреаційні зони, екостежки й клумби. На тлі робіт на Теремках відбулися протести та сутички місцевих жителів із поліцією, під час яких, за повідомленнями активістів, затримували підлітків.