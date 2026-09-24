Силоміць відтягували людей: Кличко залучив поліцію до оцінки дій муніципальної охорони на Теремках

Протестувальники на Теремках

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Мер столиці Віталій Кличко звернувся до поліції з проханням надати правову оцінку подіям, що сталися 22 вересня на Теремках, та окремо оцінити дії співробітників комунальної організації «Муніципальна охорона».

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.

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«Звернувся до правоохоронних органів — поліції, з тим, щоб вони надали правову оцінку подіям, які відбулися 22 вересня на Теремках. Зокрема, діям працівників Муніципальної охорони», — написав він.

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Також Кличко зазначив, що внутрішню перевірку в КО «Муніципальна охорона» має провести Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Чому виник конфлікт

Нагадаємо, у Києві на Теремках виникло напруження довкола протестів: працівники Муніципальної охорони почали силоміць відтісняти протестувальників із території, де планують прокласти резервну теплотрасу на випадок аварійного зупинення ТЕЦ-5. Місцеві мешканці виступають проти будівельних робіт, зокрема через необхідність вирубування дерев на цій ділянці.

Працівники Муніципальної охорони силоміць відтягували жінок-протестувальниць із території

Що кажуть у «Київтеплоенерго»

У «Київтеплоенерго» заперечили інформацію про нібито нове вирубування дерев на Теремках у Києві. Там наголосили, що наразі на локації тривають будівельно-монтажні роботи з прокладання резервної теплотраси.

За даними підприємства, тепломережа має забезпечити резервне теплопостачання житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2 у разі надзвичайної ситуації або зупинення ТЕЦ.

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У «Київтеплоенерго» зазначили, що проєкт прокладання тепломережі оптимізували. За їхніми словами, це дозволить зберегти близько 160 дерев. Видалити планують близько десяти, а решту, які можуть заважати проведенню робіт, кронувати.

Наразі на будівельному майданчику проводять земляні роботи: екскаватори риють траншею, а навколо території встановлюють огорожу.

У КМДА пояснили причину вирубування дерев та пообіцяли озеленення

Раніше у КМДА пояснювали, що вирубування частини дерев на Теремках є вимушеним заходом для будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. За даними міської влади, мережа має забезпечити альтернативне теплопостачання понад 280 будівель Голосіївського району в разі пошкодження ТЕЦ-5. Альтернативні маршрути прокладання теплотраси, як стверджується, виявилися дорожчими та потребували більше часу.

Після завершення робіт територію планують рекультивувати, відновити благоустрій і висадити нові дерева та кущі, а також облаштувати рекреаційні зони, екостежки й клумби. На тлі робіт на Теремках відбулися протести та сутички місцевих жителів із поліцією, під час яких, за повідомленнями активістів, затримували підлітків.

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