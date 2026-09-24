До останнього стежив за рухом ракет: у переході Києва помер чоловік під час атаки

Тіло чоловіка, який помер під час атаки на Київ 24 вересня 2026 / © Денис Булавін

Реклама

Під час масованого обстрілу Києва балістикою 24 вересня помер чоловік, який ховався у підземному переході. Стало відомо про останні хвилини життя загиблого, у якого в руках залишився телефон із відстеженням ракет.

Про це повідомив журналіст hromadske Денис Булавін, який також перебував у переході.

Реклама

Через нічну російську атаку на Київ загинули двоє людей. Серед жертв, ймовірно, був чоловік, який під час обстрілу перебував у підземному переході у Солом’янському районі столиці.

Реклама

За словами журналіста, чоловік прийшов до переходу з кріслом. Невдовзі після вибухів він знепритомнів, почав задихатися, обличчя швидко посиніло.

«Через кілька хвилин після вибухів втратив свідомість, почав задихатися і швидко обличчя посиніло. «Швидка» приїхала і вже констатувала смерть. Коли він втратив свідомість, у нього з рук випав телефон. На екрані був моніторинг, що куди летить», — написав Булавін.

У Київській міській військовій адміністрації повідомляли, що внаслідок російської атаки загинув, зокрема, 65-річний чоловік.

Атака на Київ та область 24 вересня — які наслідки

Через нічну атаку на Київ загинуло двоє людей і щонайменше восьмеро постраждали. Руйнування та пожежі зафіксували у п’яти районах столиці: Солом’янському, Подільському, Дніпровському, Дарницькому та Святошинському. Зокрема, у Подільському районі удар припав поблизу пологового будинку, загорілися автівки та загинула людина. У Святошинському районі знищено відділення №6 та пошкоджено сортувальне депо «Нової пошти».

Реклама

Ворог також масовано атакував Київську область дронами й балістичними ракетами. Унаслідок ударів у Бучанському, Фастівському та Бориспільському районах пошкоджено загалом вісім об’єктів, зокрема п’ять приватних осель, житловий будинок та транспортні засоби. Гострої реакції на стрес через обстріл зазнала жінка 1945 року народження. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Новини партнерів