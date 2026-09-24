Росія масовано вдарила під Києвом: бомбили три райони годинами, є «прильоти» та поранені

Росія масовано атакувала Київщину / © ТСН.ua

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Росіяни завдали чергового удару по Київській області, застосувавши безпілотники та балістичні ракети. Ворожі атаки не припинялися протягом усього вчорашнього дня та тривали впродовж усієї ночі.

Про це повідомили у КМВА.

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Росіяни тероризують Київщину дронами та ракетами: наслідки 24 вересня

Унаслідок обстрілів у Бучанському районі руйнувань зазнали п’ять приватних осель і легковий автомобіль. В одному з житлових будинків спалахнула пожежа, яку вогнеборці змогли швидко приборкати. Медична допомога знадобилася жінці 1945 року народження — у неї виявили гостру реакцію на стрес, лікарі надали необхідну підтримку прямо на місці події.

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Не минулося без пошкоджень і в інших куточках регіону: у Фастівському районі понівечено транспортний засіб, а на Бориспільщині уражень зазнав приватний будинок.

Загалом унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження восьми об’єктів. На місцях влучань і падіння уламків безперервно працюють екстрені та комунальні служби.

В області все ще лунає повітряна тривога, тож жителів закликають не нехтувати сигналами небезпеки й перебувати в укриттях.

Атака РФ 24 вересня: головне

Нагадаємо, вночі проти 24 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, випустивши 282 дрони та ракети. Під прицілом опинилися Київська та Одеська області. Сили ППО збили й подавили 227 повітряних цілей, серед яких балістичні ракети, «Циркони» та понад 200 дронів. Утім, зафіксовано влучання на 13 локаціях та падіння уламків у 10 місцях.

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Вранці повітряна тривога охопила більшість областей через продовження руху десятків ворожих БпЛА. Загроза ударних дронів виникла зокрема для Полтавщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, Вінниччини, Хмельниччини, Черкащини та Рівненщини. Повідомлялося про вибухи та роботу ППО у Луцьку, Рівному та Хмельницькому.

У Києві внаслідок ракетного удару загинули 2 людини і щонайменше 8 постраждали. Руйнування та пожежі зафіксовано у чотирьох районах: Солом’янському, Подільському, Дніпровському та Дарницькому. Пошкоджено приватні й адміністративні будинки, складські приміщення та автомобілі. Через перекриття руху на вулиці Миколи Василенка тимчасово змінено маршрути міського транспорту.

Зокрема, у Подільському районі уламки впали поруч із пологовим будинком та клініко-діагностичним центром, пошкодивши вікна й фасад. Серед пацієнтів та персоналу медзакладу постраждалих немає, проте одна людина загинула на парковці поблизу, де загорілися автівки.

Нічної атаки зазнала й Одеса, де окупанти пошкодили житлові будинки, школу та лікарню, в якій зазнали руйнувань дах і верхній поверх. За словами очільника Одеської МВА Сергія Лисака, серед людей потерпілих немає, а комунальні служби одразу розпочали ліквідацію наслідків уражень.

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