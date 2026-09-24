Россия массированно ударила под Киевом: бомбили три района часами, есть «прилеты» и раненые

Россия массированно атаковала Киевскую область / © ТСН.ua

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Россияне нанесли очередной удар по Киевской области, применив беспилотники и баллистические ракеты. Вражеские атаки не прекращались на протяжении всего вчерашнего дня и длились всю ночь.

Об этом сообщили в КГВА.

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Россияне терроризируют Киевскую область дронами и ракетами: последствия 24 сентября

В результате обстрелов в Бучанском районе разрушениям подверглись пять частных домов и легковой автомобиль. В одном из жилых домов вспыхнул пожар, который пожарные смогли быстро потушить. Медицинская помощь понадобилась женщине 1945 года рождения — у нее обнаружили острую реакцию на стресс, врачи оказали необходимую помощь прямо на месте происшествия.

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Не обошлось без повреждений и в других уголках региона: в Фастовском районе разбито транспортное средство, а в Бориспольском разрушен частный дом.

Всего в результате вражеских ударов зафиксировано повреждение восьми объектов. На местах попадания и падения обломков непрерывно работают экстренные и коммунальные службы.

В области все еще звучит воздушная тревога, поэтому жителей призывают не пренебрегать сигналами опасности и находиться в укрытиях.

Атака РФ 24 сентября: главное

Напомним, в ночь на 24 сентября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, выпустив 282 дрона и ракеты. Под прицелом оказались Киевская и Одесская области. Силы ПВО сбили и подавили 227 воздушных целей, среди которых баллистические ракеты, «Цирконы» и более 200 дронов. Зафиксировано попадание на 13 локациях и падение обломков в 10 местах.

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Утром воздушная тревога охватила большинство областей из-за продолжающегося движения десятков вражеских БпЛА. Угроза ударных дронов возникла, в частности, для Полтавской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Ровенской областей. Сообщалось о взрывах и работе ПВО в Луцке, Ровно и Хмельницком.

В Киеве в результате ракетного удара погибли 2 человека и по меньшей мере 8 пострадали. Разрушения и пожары зафиксированы в четырех районах: Соломенском, Подольском, Днепровском и Дарницком. Повреждены частные и административные здания, складские помещения и автомобили. Из-за перекрытия движения по улице Николая Василенко временно изменены маршруты городского транспорта.

В частности, в Подольском районе обломки упали рядом с роддомом и клинико-диагностическим центром, повредив окна и фасад. Среди пациентов и персонала медучреждения пострадавших нет, но один человек погиб на парковке рядом, где загорелись автомобили.

Ночную атаку потерпела и Одесса, где оккупанты повредили жилые дома, школу и больницу, в которой разрушились крыша и верхний этаж. По словам главы Одесской ГВА Сергея Лысака, среди людей пострадавших нет, а коммунальные службы сразу же начали ликвидацию последствий разрушений.

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