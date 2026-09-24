Частина Києва залишилася без Інтернету: що сталося і коли відновлять зв’язок

Відсутність Інтернету / © ТСН

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Частина споживачів у центрі Києва залишилася без Інтернету через російську атаку. Провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла та розповів, коли очікувати відновлення зв’язку.

Про це пише dev.ua.

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Інтернет-провайдер Etherlink повідомив про перебої в роботі мережі, спричинені російською атакою. Компанія надає послуги, зокрема, абонентам у центральній частині Києва.

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«Через пошкодження основного вузла інтернет наразі відсутній. Ядро мережі буде перенесено на інше місце, наразі шукаємо відповідну локацію. Терміни відновлення поки невідомі. Щойно з’явиться точна інформація — повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння», — зазначав провайдер у повідомленні в чаті підтримки.

Згодом в Etherlink уточнили, що відновити роботу мережі планують 25 вересня протягом дня.

Нагадаємо, після російської атаки на Київ 23 вересня через пошкодження дата-центрів виникли перебої в Інтернет-провайдерів «Павутина» та UTELS. Обладнання компаній було знеструмлене, аварійні бригади працюваали на місцях над відновленням мережі.

На тлі цього волонтер Сергій Стерненко закликав киян заздалегідь подбати про резервні джерела зв’язку, зокрема Starlink.

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