Часть Киева осталась без Интернета: что случилось и когда возобновят связь

Отсутствие Интернета / © ТСН

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Часть потребителей в центре Киева осталась без Интернета из-за российской атаки. Провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла и рассказал, когда ожидать возобновления связи.

Об этом пишет dev.ua.

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Интернет-провайдер Etherlink сообщил о перебоях в работе сети, вызванных российской атакой. Компания предоставляет услуги, в частности абонентам в центральной части Киева.

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«Из-за повреждения основного узла интернет пока отсутствует. Ядро сети будет перенесено на другое место, ищем соответствующую локацию. Сроки восстановления пока не известны. Как только появится точная информация, сообщим дополнительно. Спасибо за понимание», — отмечал провайдер в сообщении в чате поддержки.

Впоследствии в Etherlink уточнили, что возобновить работу сети планируется 25 сентября в течение дня.

Напомним, после российской атаки на Киев 23 сентября из-за повреждения дата-центров возникли перебои у Интернет-провайдеров «Павутына» и UTELS. Оборудование компаний было обесточено, аварийные бригады работали на местах восстановления сети.

На фоне этого волонтер Сергей Стерненко призвал киевлян заранее позаботиться о резервных источниках связи, в частности Starlink.

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