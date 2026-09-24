Жизнь побеждает смерть: в роддоме Киева под взрывы появился на свет малыш

Младенец / © unsplash.com

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Во время ночной атаки на Киев 24 сентября в роддоме Подольского района родился мальчик. В результате падения обломков ракеты здание получило повреждения, однако пациенты и медики не пострадали.

Об этом сообщил телеканал «Київ24».

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Во время ночных ракетных ударов по столице в роддоме родился мальчик. Пациентов и медицинских работников спасло укрытие — предварительно, среди них нет пострадавших.

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В результате падения обломков ракеты вблизи медучреждения взрывная волна повредила окна, двери и часть помещений и фасада здания.

В то же время на парковке возле роддома погиб один человек. Кроме того, повреждения получил расположенный рядом клинико-диагностический центр.

Несмотря на последствия атаки, медики продолжили оказывать помощь.

Война в Украине — РФ массированно атаковала Украину

Напомним, в результате ночной ракетной атаки россиян на Киев 24 сентября погибли два человека, по меньшей мере восемь пострадали. Удары и падение обломков зафиксировали в четырех районах столицы. Разрушены складские помещения, возле роддома сгорели авто и пылало нежилое здание, повреждено админздание, автомобили, разрушен частный дом и повреждены соседние здания.

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В общей сложности во время массированной ночной комбинированной атаки Россия выпустила по Украине 282 ракеты и дроны. Силы ПВО сбили или подавили 227 воздушных целей, однако зафиксировано попадание на 13 локациях. Атака продолжается, на утро воздушная тревога охватила большинство областей, а в воздушном пространстве остаются десятки БпЛА.

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