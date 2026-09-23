Россия атаковала КВЦ "Парковый" в Киеве во время массового мероприятия: что известно

Россия атаковала КВЦ "Парковый" в Киеве / © ГСЧС Украины

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В ходе воздушной тревоги 23 сентября в Киеве российский беспилотник атаковал территорию конгрессно-выставочного центра «Парковый». В результате инцидента повреждена крыша здания, где именно проходило массовое мероприятие.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, столичное управление ГСЧС и организация Lean Institute в Украине.

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Атака РФ на Киев 23 сентября — что известно

Днем во время тревоги в сети начали публиковать видео с задымлением над выставочным центром. В 17.15 мэр столицы подтвердил падение БпЛА на территорию нежилого комплекса, расположенного в Печерском районе Киева.

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В момент атаки в помещении КВЦ длился первый день форума Lean Summit. Организаторы мероприятия сообщили о чрезвычайном происшествии и повреждении части комплекса.

«По предварительной информации, все живы и невредимы. Это сейчас самое главное. Надеемся, что с каждым из вас все хорошо», — говорится в заявлении Lean Institute в Украине.

© ГСЧС Украины

В 20:55 столичные спасатели официально подтвердили удар по выставочному центру. По информации ГСЧС, в результате атаки была повреждена кровля здания. Пожар на месте инцидента был оперативно ликвидирован.

Россия атаковала КВЦ «Парковый» в Киеве / © ГСЧС Украины

Впоследствии городской голова сообщил еще один удар по этому же объекту.

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«В Печерском районе повторное попадание на территорию нежилого комплекса. Экстренные службы направляются на место», — заявил Виталий Кличко.

Россия атаковала КВЦ «Парковый» в Киеве / © ГСЧС Украины

Россия атаковала КВЦ «Парковый» в Киеве / © ГСЧС Украины

Россия атаковала КВЦ «Парковый» в Киеве / © ГСЧС Украины

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Напомним, утром, 23 сентября, Киев находился под атакой беспилотников. С утра уже несколько раз звучали сирены из-за угрозы дронов, время от времени гремели сильные взрывы. В столице много «прилетов», количество жертв возросло до двух.

Также с ночи и с утра 23 сентября РФ атакует Украину беспилотниками. Россияне запустили 161 ударный БпЛА, из которых 119 были сбиты. Впрочем, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) — на восьми локациях.

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