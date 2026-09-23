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- Киев
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Россия атаковала КВЦ "Парковый" в Киеве во время массового мероприятия: что известно
Российские войска атаковали КВЦ «Парковый» в Киеве. Здание получило повреждения.
В ходе воздушной тревоги 23 сентября в Киеве российский беспилотник атаковал территорию конгрессно-выставочного центра «Парковый». В результате инцидента повреждена крыша здания, где именно проходило массовое мероприятие.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, столичное управление ГСЧС и организация Lean Institute в Украине.
Атака РФ на Киев 23 сентября — что известно
Днем во время тревоги в сети начали публиковать видео с задымлением над выставочным центром. В 17.15 мэр столицы подтвердил падение БпЛА на территорию нежилого комплекса, расположенного в Печерском районе Киева.
В момент атаки в помещении КВЦ длился первый день форума Lean Summit. Организаторы мероприятия сообщили о чрезвычайном происшествии и повреждении части комплекса.
«По предварительной информации, все живы и невредимы. Это сейчас самое главное. Надеемся, что с каждым из вас все хорошо», — говорится в заявлении Lean Institute в Украине.
В 20:55 столичные спасатели официально подтвердили удар по выставочному центру. По информации ГСЧС, в результате атаки была повреждена кровля здания. Пожар на месте инцидента был оперативно ликвидирован.
Впоследствии городской голова сообщил еще один удар по этому же объекту.
«В Печерском районе повторное попадание на территорию нежилого комплекса. Экстренные службы направляются на место», — заявил Виталий Кличко.
Война в Украине — последние новости
Напомним, утром, 23 сентября, Киев находился под атакой беспилотников. С утра уже несколько раз звучали сирены из-за угрозы дронов, время от времени гремели сильные взрывы. В столице много «прилетов», количество жертв возросло до двух.
Также с ночи и с утра 23 сентября РФ атакует Украину беспилотниками. Россияне запустили 161 ударный БпЛА, из которых 119 были сбиты. Впрочем, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) — на восьми локациях.