Життя перемагає смерть: у пологовому Києва під вибухи з’явився на світ малюк

Немовля / © unsplash.com

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Під час нічної атаки на Київ 24 вересня у пологовому будинку Подільського району народився хлопчик. Унаслідок падіння уламків ракети будівля зазнала пошкоджень, проте пацієнти та медики не постраждали.

Про це повідомив телеканал «Київ24».

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Під час нічних ракетних ударів по столиці в пологовому будинку народився хлопчик. Пацієнтів і медичних працівників врятувало укриття — попередньо, серед них немає постраждалих.

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Унаслідок падіння уламків ракети поблизу медзакладу вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та частину приміщень і фасаду будівлі.

Водночас на парковці біля пологового будинку загинула одна людина. Крім того, пошкоджень зазнав розташований поруч клініко-діагностичний центр.

Попри наслідки атаки, медики продовжили надавати допомогу.

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Нагадаємо, унаслідок нічної ракетної атаки росіян на Київ 24 вересня загинули дві людини, щонайменше вісім постраждали. Удари та падіння уламків зафіксували у чотирьох районах столиці. Зруйновано складські приміщення, біля пологового будинку згоріли авто і палала нежитлова будівля, пошкоджено адмінбудівлю, автомобілі, зруйновано приватний будинок і пошкоджено сусідні будівлі.

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Загалом під час масованої нічної комбінованої атаки Росія випустила по Україні 282 ракети та дрони. Сили ППО збили чи подавили 227 повітряних цілей, проте зафіксовано влучання на 13 локаціях. Атака триває, на ранок повітряна тривога охопила більшість областей, а в повітряному просторі залишаються десятки БпЛА.

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