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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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До последнего следил за движением ракет: в переходе Киева умер мужчина во время атаки

Вскоре после взрывов мужчина потерял сознание и начал задыхаться.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Тело мужчины, умершего во время атаки на Киев 24 сентября

Тело мужчины, умершего во время атаки на Киев 24 сентября

Во время массированного обстрела Киева баллистикой 24 сентября умер прятавшийся в подземном переходе мужчина. Стало известно о последних минутах жизни погибшего, у которого в руках остался телефон с отслеживанием ракет.

Об этом сообщил журналист hromadske Денис Булавин, также находившийся в переходе.

Из-за ночной российской атаки на Киев погибли два человека. Среди жертв, вероятно, был мужчина, находившийся во время обстрела в подземном переходе в Соломенском районе столицы.

По словам журналиста, мужчина пришел в переход с креслом. Вскоре после взрывов он потерял сознание, начал задыхаться, лицо быстро посинело.

«Через несколько минут после взрывов потерял сознание, начал задыхаться и быстро лицо посинело. «Скорая» приехала и уже констатировала смерть. Когда он потерял сознание, у него из рук выпал телефон. На экране был мониторинг, что куда летит», — написал Булавин.

В Киевской городской военной администрации сообщали, что в результате российской атаки погиб, в частности, 65-летний мужчина.

Атака на Киев и область 24 сентября — какие последствия

Из-за ночной атаки на Киев погибли два человека и по меньшей мере восемь пострадали. Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы: Соломенском, Подольском, Днепровском, Дарницком и Святошинском. В частности, в Подольском районе удар пришелся вблизи роддома, загорелись автомобили и погиб человек. В Святошинском районе уничтожено отделение №6 и повреждено сортировочное депо «Новой почты».

Враг также массированно атаковал Киевскую область дронами и баллистическими ракетами. В результате ударов в Бучанском, Фастовском и Бориспольском районах повреждено всего восемь объектов, в том числе пять частных домов, жилой дом и транспортные средства. Острую реакцию на стресс из-за обстрела испытала женщина 1945 года рождения. На местах попаданий работают экстренные службы.

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