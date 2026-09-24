У Києві з лікарів щотижня збирали «данину» за операції: що відомо про схему

Затримані

Реклама

У Києві викрили схему систематичного вимагання грошей у медиків однієї з комунальних лікарень. За можливість проводити операції та зберегти відстрочку від мобілізації лікарі, за даними слідства, мали регулярно платити керівництву.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Реклама

Що відомо про справу

За даними слідства, схему організували на початку січня 2026 року. Щотижня, щоп’ятниці, хірурги, ортопеди, травматологи та інші медики мали приносити гроші за проведені операції й маніпуляції. Вартість однієї операції встановили на рівні 1000 гривень.

Реклама

За відмову платити лікарям, як стверджують правоохоронці, погрожували заборонити проводити операції, скасувати бронювання від мобілізації або перевести на так звану «паперову» роботу.

Гроші медики передавали одному із завідувачів відділення. Він вів облік проведених операцій, підраховував суму для кожного лікаря та збирав кошти до так званої «чорної каси». Частину грошей, за версією слідства, він передавав керівництву.

Правоохоронці кілька місяців документували ці щотижневі збори. Зокрема, встановили, що один із лікарів був змушений передати понад 40 тисяч гривень за можливість працювати.

У справі підозри оголосили двом завідувачам відділень та медичному директору лікарні. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням.

Реклама

Двом завідувачам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 266 тисяч гривень. Медичному директору призначили нічний домашній арешт — йому заборонено залишати житло з 21:00 до 6:00. Прокуратура оскаржуватиме це рішення та наполягатиме на відстороненні його від посади.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших медиків, яких могли змушувати платити за можливість працювати за спеціальністю.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, заборона обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю до трьох років та конфіскація майна.

Раніше дружина військового, який вважався зниклим безвісти, заявила про корупцію в 77-й окремій аеромобільній бригаді ЗСУ. За її словами, військових нібито змушували платити за різні рішення командирів, зокрема за невихід на бойові завдання, відпустки та евакуацію. Жінка також заявила про можливі проблеми з гуманітарною допомогою та стверджувала, що після розголосу отримувала погрози.

Реклама

Новини партнерів