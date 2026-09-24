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Вдень у Києві стались вибухи: виникла пожежа, місто затягнуло димом — деталі атаки (оновлено)
У столиці горить гаражний кооператив внаслідок падіння дрону.
Вдень 24 вересня Київ знову опинився під атакою російських дронів. Під час тривоги у столиці прогриміли вибухи.
Що відомо про атаку і наслідки, читайте на сайті ТСН.ua.
Чергова тривога у Києві була короткою — від 13:04 до 13:21. До слова, попередня тривала майже 9 год. Посеред дня військові попереджали про реактивний БпЛА у напрямку столиці. Згодом сталися вибухи.
Що відомо про атаку
Мер Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі сталося падіння БпЛА на територію гаражного кооперативу.
«Екстрені служби прямують на місце», — додав він.
Згодом у КМВА додали, що відомо про одного постраждалого внаслідок російського удару.
Водночас місцеві Телеграм-канали повідомляють, що на Оболоні виникла сильна пожежа. Небо затягнуло чорним димом.
Нагадаємо, вночі 24 вересня Росія ракетами завдала смертельного удару по Києву. У кількох районах сталися “прильоти”. Зокрема, було знищено відділення №6 та пошкоджене сортувальне депо Нової пошти у Святошинському районі. Загинуло двоє людей.
Зауважимо, що вчора вдень Київ також перебував під потужною атакою РФ. Дрони вбили двох людей, а поранення отримали майже пів сотні осіб. У кількох районах міста були влучання в АЗС, ка також у "Дарницю" і біля вокзалу.