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В Киеве посреди дня произошли взрывы: возник пожар, город затянуло дымом — что известно (видео)
В столице горит гаражный кооператив в результате падения дрона.
Днем 24 сентября Киев снова оказался под атакой российских дронов. Во время тревоги в столице прогремели взрывы.
Что известно об атаке и последствиях, читайте на сайте ТСН.ua.
Очередная тревога в Киеве была короткой — с 13:04 до 13:21. К слову, предыдущая продолжалась почти 9 часов. В среду военные предупреждали о реактивном БпЛА в направлении столицы. Впоследствии произошли взрывы.
Что известно об атаке
Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе произошло падение БПЛА на территорию гаражного кооператива.
«Экстренные службы направляются на место», — добавил он.
Местные Телеграмм-каналы сообщают, что на Оболони возник сильный пожар. Небо затянуло черным дымом.
Напомним, ночью 24 сентября Россия ракетами нанесла смертельный удар по Киеву. В нескольких районах произошли прилеты. В частности, было уничтожено отделение №6 и повреждено сортировочное депо Новой почты в Святошинском районе. Погибли два человека.
Вчера днем Киев также находился под мощной атакой РФ. Дроны убили двух человек, а ранения получили почти полсотни человек. В нескольких районах города были попадания в АЗС, а также в «Дарницу» и у вокзала.