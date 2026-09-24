Взрывы в Киеве. / © Associated Press

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Днем 24 сентября Киев снова оказался под атакой российских дронов. Во время тревоги в столице прогремели взрывы.

Что известно об атаке и последствиях, читайте на сайте ТСН.ua.

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Очередная тревога в Киеве была короткой — с 13:04 до 13:21. К слову, предыдущая продолжалась почти 9 часов. В среду военные предупреждали о реактивном БпЛА в направлении столицы. Впоследствии произошли взрывы.

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Что известно об атаке

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе произошло падение БПЛА на территорию гаражного кооператива.

«Экстренные службы направляются на место», — добавил он.

Местные Телеграмм-каналы сообщают, что на Оболони возник сильный пожар. Небо затянуло черным дымом.

Атака на Оболони. Фото: Киев INFO.

Напомним, ночью 24 сентября Россия ракетами нанесла смертельный удар по Киеву. В нескольких районах произошли прилеты. В частности, было уничтожено отделение №6 и повреждено сортировочное депо Новой почты в Святошинском районе. Погибли два человека.

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Вчера днем Киев также находился под мощной атакой РФ. Дроны убили двух человек, а ранения получили почти полсотни человек. В нескольких районах города были попадания в АЗС, а также в «Дарницу» и у вокзала.

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