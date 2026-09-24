В Киеве с врачей еженедельно собирали «дань» за операции: что известно о схеме

Задержанные

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В Киеве разоблачили схему систематического вымогательства денег у медиков одной из коммунальных больниц. За возможность проводить операции и сохранить отсрочку от мобилизации врачи, по данным следствия, должны были регулярно платить руководству.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Что известно о деле

По данным следствия, схема была организована в начале января 2026 года. Еженедельно, каждую пятницу, хирурги, ортопеды, травматологи и другие медики должны были приносить деньги за проведенные операции и манипуляции. Стоимость одной операции была установлена на уровне 1000 гривен.

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За отказ платить врачам, как утверждают правоохранители, угрожали запретить проводить операции, отменить бронирование от мобилизации или перевести на так называемую «бумажную» работу.

Деньги медики передавали одному из заведующих отделением. Он вел учет проведенных операций, подсчитывал сумму для каждого врача и собирал средства в так называемую «черную кассу». Часть денег по версии следствия он передавал руководству.

Правоохранители несколько месяцев документировали это еженедельное собрание. В частности, установили, что один из врачей вынужден был передать более 40 тысяч гривен за возможность работать.

В деле подозрения объявили двум заведующим отделениями и медицинскому директору больницы. Им инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством.

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Двум заведующим суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 266 тысяч гривен. Медицинскому директору назначили ночной домашний арест — ему запрещено покидать жилье с 21:00 до 6:00. Прокуратура будет оспаривать это решение и будет настаивать на отстранении его от должности.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других медиков, которых могли принуждать платить за возможность работать по специальности.

В случае доказывания вины подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью до трех лет и конфискация имущества.

Ранее супруга военного, считавшегося пропавшим без вести, заявила о коррупции в 77-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. По ее словам, военных якобы заставляли платить за разные решения командиров, в частности, за невыход на боевые задания, отпуска и эвакуацию. Женщина также заявила о возможных проблемах с гуманитарной помощью и утверждала, что после огласки получала угрозы.

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