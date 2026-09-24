Вместо Ленина в Киеве появится новый памятник: объявлен конкурс

В Киеве определили место памятника Мазепе / © Getty Images

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В Киеве поставят памятник гетману Ивану Мазепе. Решено, что его установят на месте бывшего монумента Ленину на бульваре Тараса Шевченко. Это предложение Министерства культуры Украины официально одобрил Кабинет министров Украины.

Об этом сообщили на Правительственном портале.

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В Киеве появится памятник Ивану Мазепе: Кабмин анонсировал конкурс

Увековечение памяти гетмана стало продолжением идеи Владимира Зеленского, которой он поделился 28 июня 2026 во время торжеств к 30-летию Конституции Украины на территории Киево-Печерской лавры.

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Позже этот шаг зафиксировали в Указе президента Украины от 21 августа 2026 № 781.

«Иван Мазепа — одна из ключевых фигур украинской истории, государственник, который последовательно отстаивал политическую субъектность Украины и поддерживал развитие украинской культуры и образования. Киев должен достойно почтить его память в публичном пространстве. Для нас важно, чтобы будущий памятник появился по результатам открытого конкурса с привлечением профессионального сообщества и с соблюдением всех необходимых процедур», — заявила вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике Украины — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Визуальная концепция и художественное решение монумента будут выбирать на открытом конкурсе эскизных проектов. За проведение будут отвечать Минкульт, Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию, а также КГГА.

Заказчиком работ станет Минкульт. Финансирование работ по монтажу памятника и обустройству территории вокруг состоится из бюджета Киева. Для проектирования и изготовления скульптуры можно привлекать средства из источников, которые не противоречат действующему законодательству.

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Стоимость работ объявят после художественного конкурса и утверждения документации.

Что еще известно о памятнике гетману Мазепе в Киеве

Напомним, в Киеве в начале бульвара Тараса Шевченко планируют построить памятник гетману Ивану Мазепе на месте поваленного в 2013 году памятника Ленину, где с тех пор ставили лишь временные арт-инсталляции.

Заявление президента о сооружении монумента перечеркивает планы КГГА по обустройству на этом месте фонтана и публичного пространства стоимостью почти 52 млн гривен, хотя не исключено и сочетание обеих идей.

Скульптор Владимир Журавель считает, что новый монумент должен быть в классическом или реалистическом стиле и не должен вызывать ассоциаций с Лениным, для чего постамент, вероятно, придется убрать. По его мнению, конная статуя была бы логичнее на месте бывшего памятника Щорсу, но идею гетманского монумента вполне можно соединить с городским фонтаном.

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Скульптор Владимир Щур подчеркивает, что монумент должен быть больше натуральной величины (в 1,5–2 натуры), чтобы не выглядеть игрушечным. Он также сомневается в самом месте, предлагая установить монумент возле Киево-Печерской лавры.

Скульптор Олесь Сидорук напоминает, что конкурс на лучший памятник Мазепе состоялся еще в 2009 году, где победил проект Анатолия Куща. По мнению Сидорука, этот проект имеет все шансы быть реализованным или победить снова, если правительство решит объявить новый конкурс из-за смены локации.

Сам победитель конкурса Анатолий Кущ уверял, что нового конкурса не будет, а существующий проект просто перенесут на новое место.

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