"Это уже история": в Киеве убрали памятник Булгакову: в Киеве убрали памятник Булгакову

Памятник Булгакову

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В Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник российскому и советскому писателю Михаилу Булгакову, решение о сносе которого Киевсовет принял еще в декабре 2025 года.

О демонтаже сообщила журналистка Екатерина Некреча, которая опубликовала соответствующее видео в Facebook.

На кадрах видно, как коммунальщики загружают памятник, обложенный мешками с песком для защиты от повреждений, на специальный транспорт.

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Памятник был установлен возле Музея Булгакова на Андреевском спуске. Его демонтаж состоялся в рамках процесса деколонизации культурного пространства.

Еще в апреле 2024 года Украинский институт национальной памяти признал Булгакова символом российской имперской политики, подлежащим устранению из публичного пространства.

На видео демонтажа присутствует журналист «Радио Свобода» и военнослужащий Сил обороны Украины Александр Янковский, который назвал событие завершением целой исторической эпохи.

«Переворачивается эта страница, наверное, для кого-то это была очень важная страница в истории. Это был известный писатель, которого многие воспринимали как диссидента и символ несогласия с советской системой. Хотя на самом деле он был частью той системы и, возможно, даже одним из любимых писателей Сталина», — сказал Янковский.

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В то же время он подчеркнул, что не жалеет о сносе монумента.

«Я, очевидно, не из тех людей, которые будут оплакивать памятник Булгакову, это уже история. Те его произведения о Киеве изображали, на самом деле, другой, не украинский Киев», — отметил военнослужащий.

По словам Янковского, современная Украина имеет достаточно собственных культурных и исторических фигур, которые могут быть примером для общества.

«Украина имеет своих писателей, Украина имеет своих патриотов, и Украина имеет достойных людей и исторических фигур для подражания», — подытожил он.

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Демонтаж памятника Булгакову стал одним из самых символических решений в рамках процесса деколонизации столичного публичного пространства, который продолжается после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, в декабре 2025 года Киевсовет поддержал устранение из публичного пространства памятников Дмитрию Мануильскому, Михаилу Глинке, Анне Ахматовой и Михаилу Булгакову, символического знака «Киев — город-герой» с пятиконечной звездой, памятного камня в честь 100-летия Ленина, мемориальной доски Петру Чайковскому и мемориальной доски с надписью о подпольной работе Шевченковского райкома КП (б) В Киеве в период немецко-фашистской оккупации.

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