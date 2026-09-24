Замість Леніна в Києві з’явиться новий пам’ятник: оголошено конкурс

У Києві визначили місце пам’ятника Мазепі / © Getty Images

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У Києві таки поставлять пам’ятник гетьманові Івану Мазепі. Вирішено, що його встановлять на місці колишнього монумента Леніна — на бульварі Тараса Шевченка. Цю пропозицію Міністерства культури України офіційно схвалив Кабінет Міністрів України.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

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У Києві з’явиться пам’ятник Івану Мазепі: Кабмін анонсував конкурс

Увіковічення пам’яті гетьмана стало продовженням ідеї Володимира Зеленського, якою він поділився 28 червня 2026 року під час урочистостей до 30-річчя Конституції України на території Києво-Печерської лаври.

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Пізніше цей крок зафіксували в Указі Президента України від 21 серпня 2026 року № 781.

«Іван Мазепа — одна з ключових постатей української історії, державотворець, який послідовно відстоював політичну суб’єктність України та підтримував розвиток української культури й освіти. Київ має гідно вшанувати його пам’ять у публічному просторі. Для нас важливо, щоб майбутній пам’ятник з’явився за результатами відкритого конкурсу, із залученням професійної спільноти та з дотриманням усіх необхідних процедур», — заявила віцепрем’єр-міністр України з гуманітарної політики України — міністр культури України Тетяна Бережна.

Візуальну концепцію та художнє рішення монумента обиратимуть на відкритому конкурсі ескізних проєктів. За проведення відповідатимуть Мінкульт, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, а також КМДА.

Замовником робіт стане Мінкульт. Фінансування робіт із монтування пам’ятника та облаштування простору довкола відбудеться з бюджету Києва. Натомість для проєктування і виготовлення скульптури можна залучати кошти з джерел, які не суперечать чинному законодавству.

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Вартість робіт оголосять після мистецького конкурсу та затвердження документації.

Що ще відомо про пам’ятник гетьману Мазепі в Києві

Нагадаємо, у Києві на початку бульвару Тараса Шевченка планують звести пам’ятник гетьману Івану Мазепі на місці поваленого 2013 року пам’ятника Леніну, де відтоді встановлювали лише тимчасові арт-інсталяції.

Заява президента про спорудження монумента перекреслює плани КМДА щодо облаштування на цьому місці фонтану та публічного простору вартістю майже 52 млн гривень, хоча не виключено й поєднання обох ідей.

Скульптор Володимир Журавель вважає, що новий монумент має бути у класичному чи реалістичному стилі та не повинен викликати асоціацій із Леніним, для чого постамент, ймовірно, доведеться прибрати. На його думку, кінна статуя була б логічнішою на місці колишнього пам’ятника Щорсу, проте ідею гетьманського монумента цілком можна поєднати із міським фонтаном.

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Натомість скульптор Володимир Щур підкреслює, що монумент повинен бути більшим за натуральну величину (у 1,5–2 натури), аби не виглядати іграшковим. Він також висловлює сумнів щодо самого місця, пропонуючи встановити монумент біля Києво-Печерської лаври.

Водночас скульптор Олесь Сидорук нагадує, що конкурс на найкращий пам’ятник Мазепі відбувся ще 2009 року, де переміг проєкт Анатолія Куща. На думку Сидорука, цей проєкт має всі шанси бути реалізованим або перемогти знову, якщо уряд вирішить оголосити новий конкурс через зміну локації.

Сам переможець конкурсу Анатолій Кущ запевняв, що нового конкурсу не буде, а вже існуючий проєкт просто перенесуть на нове місце.

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