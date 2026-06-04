"Це вже історія": у Києві прибрали пам’ятник Булгакову

Пам'ятник Булгакову

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У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам’ятник російському та радянському письменнику Михайлу Булгакову, рішення про знесення якого Київрада ухвалила ще у грудні 2025 року.

Про демонтаж повідомила журналістка Катерина Некреча, яка опублікувала відповідне відео у Facebook.

На кадрах видно, як комунальники завантажують пам’ятник, обкладений мішками з піском для захисту від пошкоджень, на спеціальний транспорт.

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Пам’ятник був встановлений біля Музею Булгакова на Андріївському узвозі. Його демонтаж відбувся в межах процесу деколонізації культурного простору.

Ще у квітні 2024 року Український інститут національної пам’яті визнав Булгакова символом російської імперської політики, що підлягає усуненню з публічного простору.

На відео демонтажу присутній журналіст «Радіо Свобода» та військовослужбовець Сил оборони України Олександр Янковський, який назвав подію завершенням цілої історичної епохи.

«Перегортається ця сторінка, напевно, для кого це була дуже важлива сторінка в історії. Це був відомий письменник, якого багато хто сприймав як дисидента і символ незгоди з радянською системою. Хоча насправді він був частиною тієї системи і, можливо, навіть одним з улюблених письменників Сталіна», — сказав Янковський.

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Водночас він наголосив, що не шкодує про знесення монумента.

«Я, очевидно, не з тих людей, які будуть оплакувати пам’ятник Булгакову, це вже історія. Ті його твори про Київ зображували, насправді, інший, не український Київ», — зазначив військовослужбовець.

За словами Янковського, сучасна Україна має достатньо власних культурних та історичних постатей, які можуть бути прикладом для суспільства.

«Україна має своїх письменників, Україна має своїх патріотів, і Україна має гідних людей та історичних постатей для наслідування», — підсумував він.

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Демонтаж пам’ятника Булгакову став одним із найбільш символічних рішень у межах процесу деколонізації столичного публічного простору, який триває після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Київрада підтримала усунення з публічного простору пам’ятників Дмитру Мануїльському, Михайлу Глінці, Анні Ахматовій та Михайлу Булгакову, символічного знака «Київ — місто-герой» із п’ятикутною зіркою, пам’ятного каменя на честь 100-річчя Леніна, меморіальної дошки Петру Чайковському та меморіальної дошки з написом про підпільну роботу Шевченківського райкому КП (б)У Києві в період німецько-фашистської окупації.

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