Пам’ятник Хмельницькому звільняють від металевого захисту: що відбувається на Софійській площі

Пам’ятник Богдану Хмельницькому / © Getty Images

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На Софійській площі в Києві комунальні служби завершують демонтаж металевих конструкцій, які від початку повномасштабної війни захищали пам’ятник Богдану Хмельницькому.

ПРо це повідомляє «Укрінформ».

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Захисний каркас встановили після початку російського вторгнення. Його завданням було уберегти історичний монумент від можливих пошкоджень унаслідок падіння уламків ракет і дронів під час російських атак.

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Фото скрін відео: Георгій Риженко, Укрінформ. / © Укрінформ

Нині конструкції розбирають за допомогою спеціальної техніки. Паралельно фахівці приводять до ладу сам пам’ятник: зокрема, очищують його від рослинності, яка встигла розростися за кілька років під захисним покриттям.

Після завершення робіт пам’ятник Богдану Хмельницькому має знову постати на Софійській площі без металевого укриття — у вигляді, до якого кияни та гості столиці звикли до початку повномасштабної війни.

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