Київ під масованою ракетною атакою РФ: є влучання у двох районах, спалахнули пожежі

Ракета / © ТСН.ua

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У ніч проти 20 серпня російська армія здійснює масовану ракетну атаку на Київ. У столиці пролунала серія потужних вибухів, зафіксовано влучання та пожежі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки у Святошинському та Дарницькому районах.

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«У Святошинському районі влучання на територію нежитлової забудови. У Дарницькому — теж палають нежитлові приміщення», — повідомив міський голова.

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Пізніше КМВА додала, що у Соломʼянському районі пошкоджено 5-ти поверховий житловий будинок. Інформація про потерпілих уточнюється.

Атака на столицю триває. За даними моніторингових каналів, лише протягом приблизно 15 хвилин Київ атакували близько 20 ракет.

Кличко попередив, що до столиці продовжують летіти ракети, та закликав киян не залишати укриттів.

«Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!» — наголосив мер.

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Офіційний Telegram-канал Кличка підтверджує повідомлення про вибухи у столиці та балістичну атаку.

Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Також пізніше монітори повідомили, що в небо піднялись 4 Ту-95МС з аеродрому “Оленья”.

РФ готує масовану атаку на Україну — останні новини

Нагадаємо, Росія готова завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Про небезпеку попереджає американська розвідка, а моніторингові канали повідомляють про можливість атаки найближчими днями. Серед можливих цілей називають Київ і західні регіони України.

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Також ми писали, що російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні найближчими днями, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.

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