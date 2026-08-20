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- Київ
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У Києві під час атаки пошкоджено дитячу лікарню: горять автівки, вибило вікна
У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено приміщення дитячої лікарні. На території медзакладу загорілися автомобілі, у будівлі повибивало вікна.
У Києві з’явилися нові дані про наслідки російської атаки. У Солом’янському районі столиці пошкоджено приміщення дитячої лікарні.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, у будівлі медзакладу повибивало вікна, а на території лікарні горять автомобілі.
Раніше Кличко повідомляв, що в Солом’янському районі уламки впали біля п’ятиповерхового житлового будинку. Попередньо, там також вибило вікна та виникла пожежа.
Крім того, були виклики медиків до Солом’янського та Дарницького районів. Бригади екстреної медичної допомоги вирушили на місця.
Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Столиця перебуває під російською атакою. Мешканців закликають не залишати укриття до офіційного відбою повітряної тривоги.