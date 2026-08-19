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Київ атакують балістикою: у столиці пролунали вибухи
РФ б’є по Києву балістикою. У столиці пролунала серія вибухів
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги в ніч на 20 серпня. Наразі відомо про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку.
Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Атака РФ на Київ — що відомо
Військові закликали жителів столиці та прилеглих населених пунктів негайно прямувати до укриттів і дотримуватися заходів безпеки.
«4 балістичні ракети на Київ, Бровари», — застерегли в місцевих пабліках.
Згодом, у Повітряних силах повідомили про балістичні ракети на Київ зі сходу, а ще ракети через Чернігівщину та Полтавщину у напрямку столиці.
РФ готує масовану атаку на Україну — останні новини
Нагадаємо, Росія готова завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Про небезпеку попереджає американська розвідка, а моніторингові канали повідомляють про можливість атаки найближчими днями. Серед можливих цілей називають Київ і західні регіони України.
Також ми писали, що російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні найближчими днями, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.