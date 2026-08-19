Київ атакують балістикою: у столиці пролунали вибухи

Повітряна тривога / © tsn.ua

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У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги в ніч на 20 серпня. Наразі відомо про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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Атака РФ на Київ — що відомо

Військові закликали жителів столиці та прилеглих населених пунктів негайно прямувати до укриттів і дотримуватися заходів безпеки.

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«4 балістичні ракети на Київ, Бровари», — застерегли в місцевих пабліках.

Згодом, у Повітряних силах повідомили про балістичні ракети на Київ зі сходу, а ще ракети через Чернігівщину та Полтавщину у напрямку столиці.

РФ готує масовану атаку на Україну — останні новини

Нагадаємо, Росія готова завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Про небезпеку попереджає американська розвідка, а моніторингові канали повідомляють про можливість атаки найближчими днями. Серед можливих цілей називають Київ і західні регіони України.

Також ми писали, що російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні найближчими днями, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.

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