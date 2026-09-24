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Російська атака на Київ пошкодила 120-річний Свято-Покровський храм (фото)
Вибухова хвиля від атаки РФ пошкодила вікна, бані та старовинний фасад церкви у Києві.
Внаслідок чергової російської атаки у Києві 24 вересня зазнав пошкоджень Свято-Покровський храм — найстаріша церква Мостицького масиву та Виноградаря.
Про це повідомив очільник Подільської РДА Володимир Наконечний.
Пошкоджений Свято-Покровський храм був зведений 1906 року. Це найстаріший храм Мостицького масиву та Виноградаря.
Вибухова хвиля пошкодила вікна, бані та старовинний фасад храму, виконаний із жовтої київської цегли. Ця частина церкви понад сто років була важливою частиною історії району.
«Ворог іде не лише проти людей та їхніх домівок. Він намагається нищити нашу історичну й духовну спадщину», — додав Наконечний.
До слова, храм належить до УПЦ Московського патріархату.
Пошкоджений Свято-Покровський храм у Києві (9 фото)
Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще щонайменше восьмеро постраждали. Ударів зазнали п’ять районів столиці: у Солом’янському, Подільському, Дніпровському та Дарницькому зафіксовані руйнування складів, адміністративних будівель, приватних будинків і автомобілів, палали пожежі, пошкоджено пологовий будинок.