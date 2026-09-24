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Дата публікації
Категорія
Київ
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Російська атака на Київ пошкодила 120-річний Свято-Покровський храм (фото)

Вибухова хвиля від атаки РФ пошкодила вікна, бані та старовинний фасад церкви у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пошкоджений Свято-Покровський храм

Пошкоджений Свято-Покровський храм / © Телеграм-канал Володимира Наконечного

Внаслідок чергової російської атаки у Києві 24 вересня зазнав пошкоджень Свято-Покровський храм — найстаріша церква Мостицького масиву та Виноградаря.

Про це повідомив очільник Подільської РДА Володимир Наконечний.

Пошкоджений Свято-Покровський храм був зведений 1906 року. Це найстаріший храм Мостицького масиву та Виноградаря.

Вибухова хвиля пошкодила вікна, бані та старовинний фасад храму, виконаний із жовтої київської цегли. Ця частина церкви понад сто років була важливою частиною історії району.

«Ворог іде не лише проти людей та їхніх домівок. Він намагається нищити нашу історичну й духовну спадщину», — додав Наконечний.

До слова, храм належить до УПЦ Московського патріархату.

Пошкоджений Свято-Покровський храм у Києві (9 фото)

пошкоджений Свято-Покровський храм у Києві_5 / © Телеграм-канал Володимира Наконечного

© Телеграм-канал Володимира Наконечного

пошкоджений Свято-Покровський храм у Києві_7 / © Телеграм-канал Володимира Наконечного

© Телеграм-канал Володимира Наконечного

пошкоджений Свято-Покровський храм у Києві_6 / © Телеграм-канал Володимира Наконечного

© Телеграм-канал Володимира Наконечного

пошкоджений Свято-Покровський храм у Києві_2 / © Телеграм-канал Володимира Наконечного

© Телеграм-канал Володимира Наконечного

пошкоджений Свято-Покровський храм у Києві_1 / © Телеграм-канал Володимира Наконечного

© Телеграм-канал Володимира Наконечного

пошкоджений Свято-Покровський храм у Києві_8 / © Телеграм-канал Володимира Наконечного

© Телеграм-канал Володимира Наконечного

пошкоджений Свято-Покровський храм у Києві_9 / © Телеграм-канал Володимира Наконечного

© Телеграм-канал Володимира Наконечного

пошкоджений Свято-Покровський храм у Києві_3 / © Телеграм-канал Володимира Наконечного

© Телеграм-канал Володимира Наконечного

пошкоджений Свято-Покровський храм у Києві_4 / © Телеграм-канал Володимира Наконечного

© Телеграм-канал Володимира Наконечного

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще щонайменше восьмеро постраждали. Ударів зазнали п’ять районів столиці: у Солом’янському, Подільському, Дніпровському та Дарницькому зафіксовані руйнування складів, адміністративних будівель, приватних будинків і автомобілів, палали пожежі, пошкоджено пологовий будинок.

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