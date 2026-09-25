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Гучні вибухи у Києві: РФ атакувала столицю, «приліт» у житловий будинок — подробиці (оновлено)
Зранку столицю атакували безпілотники. У Мережі кияни повідомляють, що вибухи сталися перед тривогою.
Зранку 25 вересня РФ знову атакувала Київ. У столиці сталися вибухи. В одному з районів міста пошкоджено житловий будинок.
Що відомо про «приліт» по столиці, читайте на сайті ТСН.ua.
У Києві о 07:58 було оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. ПС попереджали про реактивний дрон над містом. Сталися сильні вибухи на Правому березі міста.
Водночас мешканці Києва повідомляють у Мережі, що БпЛА летів над містом ще до оголошення повітряної тривоги. Вибухи також пролунали незадовго до її оголошення. Зокрема, про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.
Наслідки атаки на Київ
У КМВА повідомили, що у Печерському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено житловий будинок.
Мер Віталій Кличко додав, що влучання дрона у багатоповерхівку сталося на рівні 7-10 поверхів.
Нагадаємо, вночі Київ також перебував під атакою. У Солом’янському районі уламки збитого БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок. Водночас у Подільському районі було пошкоджено нежитлову будівлю. Відомо про одного постраждалого.