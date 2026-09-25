Вибухи в Києві. / © Associated Press

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Зранку 25 вересня РФ знову атакувала Київ. У столиці сталися вибухи. В одному з районів міста пошкоджено житловий будинок.

Що відомо про «приліт» по столиці, читайте на сайті ТСН.ua.

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У Києві о 07:58 було оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. ПС попереджали про реактивний дрон над містом. Сталися сильні вибухи на Правому березі міста.

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Водночас мешканці Києва повідомляють у Мережі, що БпЛА летів над містом ще до оголошення повітряної тривоги. Вибухи також пролунали незадовго до її оголошення. Зокрема, про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Допис депутата у його Телеграм-каналі «Залізний нардеп».

Наслідки атаки на Київ

У КМВА повідомили, що у Печерському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено житловий будинок.

Мер Віталій Кличко додав, що влучання дрона у багатоповерхівку сталося на рівні 7-10 поверхів.

Пошкоджена висотка в Києві.

Наслідки атаки на Київ 25 вересня.

Нагадаємо, вночі Київ також перебував під атакою. У Солом’янському районі уламки збитого БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок. Водночас у Подільському районі було пошкоджено нежитлову будівлю. Відомо про одного постраждалого.

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