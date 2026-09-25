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- Київ
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Київ нарешті накриє "бабине літо": синоптики назвали точні дати нового потепління
Столицю накриє хвиля сухого тепла, завдяки якій стовпчики термометрів упевнено підуть угору.
У четвер, 25 вересня, у Києві очікується суха та тепла погода.
У Києві 25 вересня значно потеплішає, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, температура повітря становитиме від +15 до +17 градусів тепла. Істотних опадів не передбачається, однак ймовірність невеликих дощів залишається.
За прогнозом Укргідрометцентру, 25 вересня в Києві та області буде хмарна погода з проясненнями, опадів не передбачається. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Вдень повітря в регіоні прогріється до +14…+19 градусів тепла, у столиці стовпчики термометрів покажуть +15…+17 градусів тепла удень.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що хмарна погода протримається у Києві увесь день. Без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +11 до +17 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 25 вересня.
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