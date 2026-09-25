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- Киев
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Киев наконец-то настигнет "бабье лето": синоптики назвали точные даты нового потепления
Столицу накроет волна сухого тепла, благодаря которой столбики термометров уверенно пойдут вверх.
В четверг, 25 сентября, в Киеве ожидается сухая и тёплая погода.
В Киеве 25 сентября значительно потеплеет, сообщает синоптик Наталья Диденко. По её словам, температура воздуха составит от +15 до +17 градусов тепла. Существенных осадков не предвидится, однако вероятность небольших дождей сохраняется.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 25 сентября в Киеве и области будет облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Днём воздух в регионе прогреется до +14…+19 градусов тепла, в столице столбики термометров покажут +15…+17 градусов тепла днём.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве весь день будет облачно. Осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет колебаться от +11 до +17 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 25 сентября.
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