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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1884
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по Києву: влучання у 25-поверхівку, під атакою опинились два райони — що відомо

Влада повідомила про одного постраждалого внаслідок атаки.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Київ

Ворог атакував Київ / © Getty Images

У ніч проти 25 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Солом’янському районі уламки збитого БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок.

Про це повідомили у КМВА та мер Києва Віталій Кличко.

За інформацією КМВА, унаслідок нічної атаки у Подільському районі було пошкоджено нежитлову будівлю.

Також відомо про одного постраждалого. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу.

Водночас Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки у Солом’янському районі. За його словами, там зафіксували падіння безпілотника на нежитлову будівлю.

Раніше повідомлялося, що у столиці загорівся гаражний кооператив внаслідок падіння дрона.

Ми раніше інформували, що унаслідок ворожих обстрілів у Солом’янському, Подільському, Дніпровському, Дарницькому та Святошинському районах столиці спалахнули пожежі, зруйновано будівлі та пошкоджено об’єкти поруч із пологовим будинком.

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