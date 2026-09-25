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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россия ударила по Киеву: попадание в 25-этажку, под атакой оказались два района — что известно

Власти сообщили об одном пострадавшем в результате атаки.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Киев

Враг атаковал Киев / © Getty Images

В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на 25-этажный жилой дом.

Об этом сообщили в КМВА и мэр Киева Виталий Кличко.

По информации КМВА, в результате ночной атаки в Подольском районе было повреждено нежилое здание.

Также известно об одном пострадавшем. Пока ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В то же время Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки в Соломенском районе. По его словам, там зафиксировано падение беспилотника на нежилое здание.

Ранее сообщалось, что в столице загорелся гаражный кооператив в результате падения дрона.

Мы ранее информировали, что в результате вражеских обстрелов в Соломенском, Подольском, Днепровском, Дарницком и Святошинском районах столицы вспыхнули пожары, разрушены здания и повреждены объекты рядом с роддомом.

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